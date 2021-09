Quando si parla di riciclo è importante ampliare il panorama di quello che solitamente si pensa. Riciclare significa certamente buttare la carta, la plastica e il vetro negli appositi contenitori. Ma riciclare può significare riutilizzare vecchi oggetti e dare loro una seconda vita. Riciclare però significa anche non sprecare il cibo. E allora non buttiamo le bucce delle pesche perché possiamo usarle in questo modo insospettabile.

Infatti anche il cibo, o parte di questo, può avere una seconda vita. Abbiamo spesso visto come alcuni scarti di cibi possono essere usati nell’orto come concime. Oppure possono essere usati anche per concimare le piante. Non bisogna per forza avere un orto. Insomma anche il cibo può avere una seconda vita. L’importante è trovarne una.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il cibo che sprechiamo ogni anno

Non è una cosa a cui poniamo spesso l’orecchio, ma anche in Italia sprechiamo tantissimo cibo. Viviamo nell’era del consumismo esasperato e forse è arrivato il momento di mettere pausa, come se fosse un film. Secondo il Food Sustainabily Index infatti ogni italiano spreca, a testa, circa 65kg di cibo. La media europea è di 58kg, quindi sì, siamo 7kg sopra la media. E traducendo questo spreco in denaro secondo recenti ricerche lo spreco in Italia ha un valore di circa 10 miliardi di euro, 5 euro a settimana a famiglia. Questo significa che la strada è ancora tanta, sia sul piano nazionale sia a livello europeo. E allora partiamo dalla bucce della pesca che si possono tranquillamente riutilizzare.

Non buttiamo le bucce delle pesche perché possiamo usarle in questo modo insospettabile

Vediamo allora in che modo possiamo usare le bucce delle nostre pesche. Con le bucce possiamo realizzare dei prelibati muffin. Vediamo cosa serve. In una ciotola, mettiamo gli ingredienti secchi. Quindi mettiamo 180gr di farina 0, 100gr di zucchero integrale di canna e mezza bustina di lievito per dolci. In un’altra ciotola invece mettiamo 150ml di latte di soia e 3 cucchiai di olio di semi. Ora uniamo i composti delle due ciotole e amalgamiamo bene il tutto. Ora che il composto è pronto, aggiungiamo le nostre bucce di pesce. Aggiungiamo circa 100gr di bucce di pesche caramellate. Ora mescoliamo e mettiamo il composto all’interno delle formine per muffin. Non riempiamoli tutti, va bene fino a ¾. Questo perché poi lieviteranno. Poi mettiamo in forno caldo a 180°C e lasciamoli cuocere per 15 minuti. Ed ecco che abbiamo usato le bucce di pesca per fare dei muffin.

Approfondimento

Questo frutto costa molto poco al supermercato e aiuta a purificare fegato e sistema digestivo