Per mangiare bene non è assolutamente necessario spendere molti soldi. Alcuni alimenti lo richiedono, come la carne o il pesce, ma per altri invece non è necessario. Ad esempio questo frutto costa molto poco al supermercato e aiuta a purificare fegato e sistema digestivo.

Quello che è fondamentale è fare una dieta sana, equilibrata e che contribuisce positivamente allo stato di salute. Come infatti ben sappiamo ci sono alcuni cibi che assunti per tanto tempo e in grandi quantità non portano affatto benefici al corpo. Anzi, peggiorano il nostro stato di salute. Quindi è sempre meglio scegliere alimenti buoni e lasciar perdere quelli potenzialmente nocivi.

La spesa al supermercato

In Italia siamo soliti acquistare diverse categorie di prodotti in più negozi. Cosa significa? Significa ad esempio che la verdura e la frutta la compriamo al mercato, la carne in macelleria, surgelati o altro al supermercato e detersivi in un altro negozio. Ognuno poi decide dove acquistare le cose, ma generalmente in Italia spezzettiamo la spesa. Cosa che invece all’estero non si fa, si va in un singolo posto e si compra tutto.

A prescindere da dove si compra questo alimento, che sia al supermercato o al mercato, il prezzo non è comunque alto. Potrà variare poi dalla qualità del prodotto e da dove lo si acquista, ma la cifra resta comunque bassa e accessibile.

Questo frutto costa molto poco al supermercato e aiuta a purificare fegato e sistema digestivo

Stiamo parlando della mela. La mela infatti è veramente un frutto importantissimo per la nostra salute. Ricordiamo infatti il famoso proverbio “una mela al giorno toglie il medico di torno”, allora forse dovremmo iniziare a inserire più spesso nella nostra dieta la mela, o comunque la frutta.

La mela aiuta a purificare fegato e sistema digestivo

Le mele sono ricche di pectina. E per questo motivo aiutano il fegato ad eliminare le tossine e a pulire il tratto digestivo. Le mele si possono mangiare crude, cotte e si può bere anche un bel succo di mele. Se scegliamo il succo cerchiamo di acquistare quello più naturale possibile, quindi senza nessuna aggiunta di zuccheri. Controlliamo inoltre qual è effettivamente la percentuale di mela utilizzata nel succo.

È molto importante aiutare il fegato nel suo compito quotidiano, perché questo organo svolge tantissime funzioni fondamentali per il nostro corpo. E se possiamo aiutarlo mangiando delle mele, perché no.

