“Idratarsi, idratarsi, idratarsi”, ormai è una parola d’ordine; si sente dire in televisione, dal medico e in palestra. In fondo è proprio questa la verità, perché un corpo tonico e un organismo in salute possono essere definiti tali solo se sono ben idratati. Proprio questo reiterato, ma giustissimo, slogan ci ha permesso di conoscere a memoria la quantità minima di acqua da assumere giornalmente.

Tutti gli adulti ne dovrebbero assumere almeno un litro e mezzo ogni giorno ma, se prendiamo in considerazione, uno sportivo la quantità può aumentare. Per un fisico allenato sembra incredibile, ma seguendo questi consigli le performance sportive aumenteranno a dismisura.

Cosa fa di così importante l’acqua al nostro organismo?

Non essendo nutrizionisti o esperti la domanda che può sorgere è proprio quella di capire i motivi dell’importanza di questo liquido. Se si comincia a bere a sufficienza si noterà allo specchio una pelle più idratata e, con una dieta e una buona attività sportiva, una perdita di peso. Se si va più in profondità l’acqua, come dicono molte pubblicità, eliminerà tossine e stimolerà l’organismo per il rinnovo dei propri costituenti.

Consiglio fondamentale è quindi di tenersi sempre a portata di mano una bottiglia così da non bere solamente quando il corpo lo richiede, ma a tutte le ore della giornata.

Chiunque pratichi sport noterà che durante l’attività si perdono grandi quantità di sudore. Questo, costituito da acqua e sali minerali costringerà lo sportivo a reimmettere i liquidi persi. Se questo non viene fatto con costanza si noterà immediatamente un’incapacità nel raggiungere la performance voluta.

Tutto può diventare ancora più grave se, in fase di ipoidratazione, la temperatura corporea salisse velocemente compromettendo persino gli organi vitali, cervello in primis. Buona regola è cominciare l’attività sportiva già ben idratati. Dopodiché, durante lo sforzo bisognerebbe bere regolarmente senza attendere stimoli che significherebbero una disidratazione già in corso. Finito lo sport, per reintrodurre le sostanze perse, una borraccia d’acqua con dei sali minerali all’interno è un ottimo rimedio.

Controllare l’idratazione del proprio fisico è un ottimo consiglio. Un nutrizionista, effettuando un’impedenziometria, potrà valutare i livelli di liquidi e la composizione del nostro organismo. Effettuare un test in totale autonomia è possibile. Infatti, basterà osservare la colorazione della propria urina. Un colore che va dal trasparente al giallo chiaro significa che l’idratazione è sufficiente, altrimenti una colorazione più scura è campanello di allarme per la disidratazione