Tra gli strumenti per pulire, i guanti di gomma sono forse quelli più usati insieme a stracci e spugne. Purtroppo, il tempo non è clemente nemmeno con loro e capita di doverli sostituire perché usurati o bucati. Quando comincia a entrare l’acqua nel guanto in modo fastidioso, sappiamo che è arrivato il momento di disfarsene.

Ma è bene aspettare a buttare i guanti di gomma perché potrebbero essere usati in modi alternativi facendoci anche risparmiare soldi.

Fermiamoci in tempo prima di buttare i guanti di gomma perché si possono riciclare in questi 3 modi creativi

A tutti capita di avere delle sedie che creano delle brutte strisciate sul pavimento. Forse non sappiamo che i guanti di gomma usati possono tornare utili per risolvere questo problema. Infatti, basta tagliare le dita dei guanti e usarli come cappucci per i piedini di sedie e sgabelli. In questo modo, non solo si eviteranno quelle terribili strisciate, ma anche gli stridii agghiaccianti quando sfregano sul pavimento. Sempre per la casa, ma non solo, anche gli smalti per unghie vecchi e induriti hanno questi 5 pratici usi alternativi da provare adesso.

Un secondo uso creativo dei guanti di gomma potrebbe rendere felici i bambini più piccoli. Sempre tagliando le dita del guanto, si possono creare delle carinissime marionette da infilare nelle dita. Basta disegnare delle facce simpatiche con i pennarelli oppure usare la creatività per crearne con carta e stoffe. Per esempio, si possono creare gli occhi con dei cerchi di cartone e usare fili di lana per fare baffi, barba o capelli. Nel periodo delle feste, diamo una seconda vita anche alle scatole di cartone con queste 3 idee di riciclo creativo utili e originali.

Un terzo modo per riciclare i guanti di gomma ci permetterà di avere un bellissimo espositore per gioielli, in particolare per anelli e collane. Vediamo insieme come prepararlo.

Come creare un espositore per gioielli fai da te con un guanto di gomma

Grazie a un vecchio guanto di gomma, del gesso e un po’ d’acqua potremo avere un oggetto davvero utile. Ecco come creare un espositore per gioielli fai da te con un guanto di gomma.

Versare l’acqua in un secchio di plastica e aggiungere il gesso lentamente finché non si ottiene una consistenza adeguata. A questo punto, lasciar riposare per due minuti e mescolare finché il composto non sarà omogeneo.

Aspettare altri due minuti e nel frattempo preparare il guanto. È necessario che rimanga dritto in verticale con le punte delle dita verso il basso e l’apertura ben tesa. Un modo semplice per farlo è appenderlo allo stendino fissandolo con delle mollette.

Versare quindi il composto nel guanto e modellarlo dall’esterno con le mani per un paio di minuti. Poi, lasciar asciugare per circa 24 ore. Se è necessario, levigare la base ed eliminare le imperfezioni con uno strumento adeguato da recuperare in un negozio di fai da te.

L’espositore per anelli e collane è pronto! Prima di iniziare a usarlo si può anche decorare e colorare, altrimenti lasciarlo bianco.

