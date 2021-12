Ormai siamo agli sgoccioli e diremo addio al 2021, un anno da dimenticare per molti, e un anno ricco di novità e nuove esperienze per altri. Ma se c’è una cosa che tutti facciamo l’ultimo dell’anno, è la lista dei buoni propositi per l’anno che verrà: “anno nuovo, vita nuova”.

Se siamo appassionati di oroscopo, le stelle suggeriscono che è in arrivo una valanga di denaro per questi 3 segni zodiacali baciati dalla fortuna di Giove per il nuovo anno. Ma non solo le stelle, anche le credenze popolari possono essere interessanti, soprattutto per chi, appunto, ci crede fermamente. Infatti, è ormai un’usanza portare in tavola, prima dello scoccare della mezzanotte, tutto ciò che porta fortuna.

Nella tradizione, questi alimenti che non devono mancare nel cenone di San Silvestro sono il cotechino e le lenticchie. Tutti sappiamo perché? Se crediamo nell’usanza ma non sappiamo il motivo per cui questi alimenti portino fortuna, ProiezionidiBorsa viene in aiuto.

La credenza popolare vuole che le lenticchie rappresentino la fortuna in termini economici. La loro forma somiglia a quella delle monete, per cui proprio quando la lancetta si trova alle ore 12 bisogna mangiare tante lenticchie. Oltre alle lenticchie, anche il cotechino è simbolo di fortuna economica. Basti pensare al perché il classico salvadanaio sia a forma di maiale.

Ecco perché questi due alimenti sono diventati ormai un must in tutte le tavole italiane la notte del 31 dicembre. Eppure, gli alimenti della tradizione non sono finiti qua. Molti prepareranno cotechino e lenticchie come augurio ma per un buon 2022 anche questi alimenti portano fortuna e prosperità.

L’uva e il mandarino

Un grappolo d’uva composto da 12 chicchi e un mandarino intero sarebbero l’ideale per augurare il benvenuto al nuovo anno. Un chicco per ogni mese e un mandarino da gustare mentre siamo intenti a urlare “buon anno”, poiché simboleggiano la ricchezza e la longevità. Con l’uva si augura che il nuovo anno sia ricco di prosperità economica, con il mandarino che sia ricco di salute.

Riso e peperoncino

Sappiamo tutti perché si lanciano sopra i novelli sposi, una volta conclusa la celebrazione, dei chicchi di riso? Il riso simboleggia la fertilità nel caso della coppia, ma simboleggia anche la fortuna in termini economici e di spirito. Un ottimo modo per augurare un buon anno nuovo a se stesso e agli altri.

Invece, nella tradizione campana, non vi è via o casa in cui non ci sia un corno rosso. Questo è simile al peperoncino, che secondo la credenza popolare è simbolo di fortuna e anche contro le cose negative.

Ecco gli alimenti che non devono mancare sopra la tavola la notte del 31 dicembre, come segno di buon auspicio per l’anno che ormai sta arrivando a bussare alle nostre case. Lenticchie a non finire, uva in abbondanza, un pezzetto di peperoncino per chi lo sopporta, il mandarino e un bel risotto per auguraci che il 2022 sia un anno sereno, ricco di esperienze positive e gioie.

