Molti le buttano non sapendo che le linguette delle lattine valgono oro per queste 3 utili funzioni

Il primo istinto, quando si finisce di bere una Coca Cola, è di buttare la lattina nel cestino. Lo stesso vale per il tonno o i legumi in scatola. Eppure, sia le lattine sia le loro linguette possono essere riutilizzate in molti modi creativi.

I barattoli di latta usati possono servire per queste semplici idee di riciclo per la casa. Quando li ricicliamo, togliamo e teniamo da parte le linguette che ci serviranno per altre 3 utili funzioni.

Prima di fare qualunque lavoro, assicuriamoci di limare tutte le parti taglienti. Poi saremo pronti per creare i nostri pratici e originali oggetti fai da te.

Per prima cosa, le linguette delle lattine possono essere usate come gancetti per appendere i quadri o altri oggetti alla parete. Basta fissare una linguetta alla cornice del quadro con una vite sfruttando uno dei suoi occhielli e usare l’altro per appendere il quadro al chiodo. Oppure, farci passare un nastro per legare l’oggetto da appendere al muro, come le vecchie pentole di alluminio utilissime se riutilizzate in questi modi creativi.

Le linguette di latta sono anche un valido sostituto del tiretto della cerniera lampo. Per renderlo più originale, si può dipingere a piacere oppure ricoprire con un filo colorato arrotolandolo tutto attorno facendolo passare attraverso gli occhielli.

Infine, bastano una ventina di linguette e 2 nastri colorati lunghi 1 metro e mezzo per creare un originalissimo bracciale. Vediamo come crearlo in pochi semplici passi.

Come creare il bracciale fai da te con le linguette di alluminio

Ecco i semplici passi per creare il bracciale fai da te con le linguette di alluminio.

Dopo essersi procurati i nastri colorati, farli passare separatamente nei due occhielli di una linguetta, dal basso verso l’alto.

Poi, sovrapporre una seconda linguetta allineando gli occhielli con quelli sotto. Far passare i due nastri dall’alto verso il basso negli occhielli di entrambe le linguette per agganciare quella superiore a quella inferiore.

Ci troveremo in una situazione simile a quella di partenza, questa volta con due linguette sovrapposte. Inserire di nuovo i nastri dal basso verso l’alto negli occhielli della seconda linguetta e continuare col procedimento fino ad usarle tutte.

Verso la fine, controllare che la lunghezza sia adeguata alla circonferenza del polso, altrimenti togliere o aggiungere linguette. Quando si ottiene la dimensione ideale, fare un doppio nodo da entrambi i dati per chiudere il bracciale. A piacere, far passare una perlina da ogni lato prima di chiuderlo. Il bracciale è pronto per essere indossato.

Molti le buttano non sapendo che le linguette delle lattine valgono oro per queste 3 utili funzioni.