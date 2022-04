Non butteremo più la carta dell’uovo di Pasqua perché vale oro con queste 2 idee utili e decorative per casa, giardino e balconi

Dono tipico della Pasqua è il classico uovo di cioccolato. Non importa quanti anni si hanno, rimane sempre un regalo molto amato. L’idea di una sorpresa nascosta di diverso genere lo rende ambito da grandi e piccini. In più, la sua cioccolata, che può essere di differenti tipi, fa sì che sia anche una golosità unica.

Caratteristico dell’uovo di Pasqua è la sua confezione fatta di carte argentate e coloratissime, spesso estremamente decorate. Così belle che è un vero peccato disfarsene. Anche perché, al pari di altre confezioni come le scatolette di tonno o i tubi delle patatine, si possono riciclare.

Idea casalinga

Non butteremo più la carta dell’uovo di Pasqua quando scopriremo le diverse vite che può avere grazie al riciclo creativo. Un modo per evitare di produrre grandi quantità di spazzatura nonché di ottenere oggetti carini a costo zero.

La prima idea può essere utile per riempire i tanti vasi vuoti che abbiamo in casa in modo alternativo. Infatti, con la carta dell’uovo di Pasqua, possiamo fare dei magnifici fiori che daranno colore alle nostre stanze. Serviranno solo degli stecchini da spiedini, carta di uova, forbici, colla e nastro adesivo verde.

Creiamo una decina di piccole strisce dalla carta e ripieghiamo fino a ottenere un triangolo. La carta dovrà essere piegata su se stessa in modo da apparire del suo colore esterno. Pieghiamo gli angoli del triangolo all’interno e incolliamoli. A questo punto incolliamo le varie strisce tra loro affiancandole.

Prendiamo lo stecchino e arrotoliamovi intorno tutta la lunga striscia. Fissiamo al termine con la colla e, con il nastro adesivo, blocchiamo la base inferiore vicino allo stecchino. Ricopriamo lo stesso con il nastro ed ecco ottenuta una bellissima rosa.

Non butteremo più la carta dell’uovo di Pasqua perché vale oro con queste 4 idee utili e decorative per casa, giardino e balconi

Per il secondo progetto serviranno:

una puntina da disegno colorata;

una cannuccia;

colla;

nastro di carta adesiva;

forbici;

pennarello;

una perlina;

righello.

Tracciamo un quadrato sulla carta. Ritagliamolo e con un righello tracciamone le diagonali con due linee, che non dovranno passare per il centro del quadrato. Lì vi lasceremo qualche cm non tracciato. Procediamo allora a tagliare le diagonali ma stando attenti a non effettuare tagli nella parte centrale. Otterremo 8 angoli, di cui ne piegheremo 4 verso l’interno in modo alternato.

Fissiamo le 4 punte ripiegate al centro attraversandole con una puntina da disegno. Poniamo sulla sua punta una perlina e poi infilziamovi la cannuccia dalla parte posteriore. La cannuccia sarà il manico. Per evitare di pungerci con la punta, applichiamoci sopra del nastro di carta adesiva.

Ed ecco che avremo ottenuto una coloratissima girandola con la quale potranno giocare i bambini, ma non solo. Potrà anche abbellire il nostro giardino, se infilata nella terra. O ancora, sistemata nei vasi, potrà decorare il balcone e tenere anche lontani i piccioni, secondo alcuni. Infatti, sembrerebbe che il suo luccicare e il suo movimento li spaventi.

