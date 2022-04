Chiuse le festività pasquali, da martedì gli operatori di Borsa riprenderanno a pieno regime gli scambi sui mercati. Dove sono diretti e quale sarà il trend da qui a fine mese? Nell’attesa di scoprirlo, ecco i market movers della prossima ottava.

Lunedì 18 aprile

Le principali Borse mondiali resteranno chiuse alle contrattazioni per festività. Si segnala comunque il flusso di dati aggiornati che giungerà dal Celeste Impero tra le 3.30 e le 4.00. Tra essi abbiamo: il PIL del 1° trimestre, la produzione industriale annuale e mensile (marzo), gli investimenti in fixed assets (marzo).

I market movers di martedì

In Europa si segnalano le emissioni di bond in Spagna (3 mesi) alle 10.40, in Germania (5 anni) alle 12.30 e in Francia (3, 6 e 12 mesi) alle 15.00. Negli States arriverà alle 14.30 il dato sui permessi di costruzione rilasciati a marzo e le aperture di nuovi cantieri (marzo).

I dati salienti di metà ottava

Alle 3.15 sarà diffuso il tasso privilegiato d’interesse della Banca Popolare Cinese (tasso precedente: 3,70%). Inoltre, mercoledì i dati sulle immatricolazioni auto incideranno in questa seduta di Borsa, almeno nel corso della mattinata. Questi dati, aggiornati al mese di marzo, saranno diffusi in Italia, Germania, Francia, Regno Unito. Alle 11.00, invece, si segnalano i dati pubblicati da Bruxelles a livello Eurozona: produzione industriale annuale e mensile (marzo) e la bilancia commerciale (febbraio). Negli USA segnaliamo alle 16.00 il dato sulle vendite di abitazioni esistenti a alle 20.00 il Libro Beige (bilanci dei distretti federali USA).

I dati sulle immatricolazioni auto incideranno in questa seduta di Borsa, specie sui grafici dei titoli industriali maggiormente interessati

Alle 11.00 arriverà un flusso di dati aggiornati da Bruxelles. Tra questi avremo il dato sulla produzione industriale (febbraio), l’indice principale e quello generale dei prezzi al consumo (marzo). Poi avremo ancora l’indice IPC (annuale e mensile, marzo) e l’indice HIPC (annuale e mensile, marzo). Oltreoceano alle 14.30 verrà pubblicato l’indice di produzione della FED di Filadelfia (aprile).

L’ultima seduta della settimana

I primi market movers arriveranno da Londra alle 8.00 e riguardano le vendite al dettaglio annuale e mensile (marzo). Sul Continente, invece, arriverà (tra le 9.15 e le 10.00) l’indice PMI Markit composito francese, tedesco e dell’Eurozona. Inoltre arriverà l’indice dei direttori degli acquisti dei settori manifatturieri e dei servizi in Francia, Germania ed Eurozona. Alle 11.00 Bruxelles diffonderà i dati sulle partite correnti e il conto corrente non destagionalizzato. Oltreoceano segnaliamo i dati canadesi sulle vendite al dettaglio, l’indice dei prezzi delle materie prime, l’indice dei prezzi industriali.

Approfondimento

Settimana prossima sarà decisiva per i mercati e si capirà ulteriormente se il minimo annuale è stato già segnato o meno.