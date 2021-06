Finalmente vediamo comparire su banconi di supermercati e fruttivendoli il melone!

È un frutto davvero molto amato, per il suo gusto dolce e fresco e per la versatilità con cui si adatta a mille ricette.

Quando fa caldo, non c’è niente di meglio di una bella fetta di melone rinfrescante e rigenerante.

Il problema è che scegliere un melone buono non è così semplice. Spesso, infatti, capita di portarsi a casa un frutto che, una volta tagliato, rivela un sapore quasi inesistente.

È una bella scocciatura, visto che dovremo comunque mangiarlo tutto per evitare di sprecare cibo.

Anche nel caso in cui dovesse capitarci questa situazione, non dovremmo preoccuparci. Esiste, infatti, una soluzione molto pratica e veloce.

In questo modo, restituiremo in un attimo un sapore davvero squisito al nostro melone. E, così, mangiarlo sarà un vero piacere. Ecco perché non butteremo più il melone insipido e che non sa di niente dopo aver scoperto queste idee facili e veloci per renderlo davvero gustoso. Scopriamole insieme.

L’idea più veloce in assoluto

Dopo aver tagliato il melone a fette, lo assaggiamo e notiamo che non sa praticamente di nulla. La prima cosa che faremo sarà, sicuramente, lamentarci.

Dopo, però, potremo decidere di salvare la situazione in questo modo. Basterà tagliare il melone a fette e spolverarci sopra dello zucchero a velo. A questo punto, dovremo lasciarlo in frigo per circa un’ora.

Allo scadere del tempo, il melone avrà assorbito il sapore dello zucchero e sarà davvero squisito. Questo metodo, ovviamente, non è adatto a chi soffre di glicemia alta o problemi di peso.

La regola principale è di non esagerare, come in ogni situazione. Ed ecco che non butteremo più il melone insipido e che non sa di niente dopo aver scoperto queste idee facili e veloci per renderlo davvero gustoso.

Un fine pasto speciale

Un’altra idea davvero gustosa si crea con l’aggiunta del Marsala. Prendiamo il melone e tagliamolo a palline, aiutandoci con uno scavino. Eliminiamo la buccia e i semi.

A questo punto, versiamo il Marsala, spolveriamo un po’ di zucchero bianco o di canna, e lasciamo riposare per qualche minuto. Ed ecco un’ottima idea per un fine pasto fresco e rigenerante.

