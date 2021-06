Il mercato azionario americano tira un sospiro di sollievo, la festa può continuare anche nel resto delle Piazze azionarie mondiali. Almeno per un altro mese. Fino al prossimo dato sull’occupazione negli Stati Uniti. Oggi gli operatori sono rimasti fino alle 14:30 col fiato sospeso in attesa dell’importante dato. I nostri Esperti in un precedente articolo spiegavano perché oggi quest’appuntamento fosse il più cruciale e determinante delle ultime settimane.

A maggio in USA si è avuto un aumento dell’occupazione inferiore alle attese e una discesa della disoccupazione superiore alle attese. In poche parole c’è stato un aumento dei posti di lavoro inferiore a quanto previsto dagli analisti. Ma c’è stata una diminuzione dei senza lavoro in misura superiore a quanto gli analisti si attendevano. La combinazione di questi due dati ha fatto tirare un sospiro di sollievo al mercato azionario. La politica monetaria ultra espansiva della Banca Centrale USA può continuare. La festa continua, almeno fino al prossimo dato degli occupati.

Spiegata la sorprendente reazione di Piazza Affari a questa importante notizia e il boom di un titolo che oggi ha letteralmente sbancato

Le Borse hanno preso bene il risultato. In Europa lo si è capito subito. Infatti, i mercati azionari, piatti fino a quel momento, hanno cominciato a guadagnare dopo la diffusione del dato, alle 14:30. Una baldanzosa apertura di Wall Street ha seguito dopo un’ora questo rialzo. Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) fino a quel momento si era mosso sotto la soglia dei 25.500 punti. Alla diffusione del dato è schizzato di quasi 80 punti, a 25.550 punti. Alla fine della seduta l’indice maggiore di Piazza Affari ha chiuso a 25.570 punti in rialzo dello 0,4%. Ma soprattutto ha segnato la chiusura più alta dall’ottobre del 2008. Un grande risultato che può aprire la strada al raggiungimento dei 26.000 già la prossima settimana.

Ecco spiegata la sorprendente reazione di Piazza Affari a questa importante notizia e il boom di un titolo che oggi ha letteralmente sbancato. Infatti tra le blue chip oggi Stellantis è salita in cattedra, guadagnando quasi il 3%. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa in una precedente analisi avevano scritto che Stellantis stava sbancando il mercato ed era in rampa di lancio.

Il titolo è stato il migliore tra i 40 a maggiore capitalizzazione della Borsa di Milano. L’azione ha chiuso a 17,16 euro, sui massimi storici. Oramai Stellantis è lanciata verso i 20 euro. Nel breve superati i 17,2 euro, i prezzi saliranno a 18,00 euro. Questo scenario rialzista può trovare un ostacolo solamente col ritorno dei prezzi sotto la soglia dei 16 euro. In questa ipotesi i prezzi correggeranno fino a 15 euro.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.