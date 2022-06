Oggigiorno siamo abituati a dismettere facilmente un po’ di tutto, nonché a buttare tutto ciò che riteniamo ormai vecchio o semplicemente sorpassato. Di conseguenza, oltre a produrre tanta spazzatura, sprechiamo davvero a livelli inimmaginabili. Ci potrebbe sorprendere apprendere quanti riutilizzi possano avere tutti gli oggetti di cui puntualmente ci disfiamo. Perfino il nostro vestiario può trovare una nuova vita inaspettata. Vale per le magliette quanto per i vecchi jeans che, anche senza macchina da cucire, possono diventare oggetti pazzeschi, nonché per altri indumenti. Tanto è vero che non butteremo più i vecchi costumi da bagno, perché anche questi ultimi si possono riciclare con creatività.

Prima idea di riciclo creativo

Spesso togliamo di mezzo i costumi perché li consideriamo obsoleti o perché ci hanno stancato. La conseguenza è quella di gettarli nella pattumiera o, nella migliore delle ipotesi, sul fondo di un cassetto. Se cerchiamo qualche idea e ci lasciamo ispirare, però, scopriremo qualche utilizzo alternativo. La prima idea potrebbe essere trasformarli in elastici o fasce per i capelli. Considerando il fatto che solitamente i loro colori e fantasie sono stupendi, potremmo immaginare quanto saranno cool. Sfrutteremo il fatto che si tratti di tessuti elasticizzati.

Basterà tagliare i laccetti e annodarli per gli elastici. O, ancora, ritagliare delle porzioni di tessuto più o meno lunghe ed estese, a seconda che servano per raccogliere i capelli o ricavarvi una fascia. Perfetta, a tal proposito, ad esempio, la gamba del costume.

Non butteremo più i vecchi costumi da bagno interi o bikini anche slabbrati perché col riciclo diventano oggetti utili e di tendenza

Se dovessimo avere un costume intero potremmo trasformarlo in un’innovativa sacca da portare in spiaggia. Colpirà tutti per la sua originalità. Non vi è bisogno della macchina per cucire, possiamo usare la comodissima e molto facile da usare colla a caldo. Basterà solo chiudere il fondo, precisamente incollando le parti delle gambe. Avremo ottenuto così una borsa fantastica che indosseremo sulla spalla sfruttando le bretelle del costume. Volendola fare chiusa potremmo incollare del velcro lungo lo scollo, così da poterla aprire all’occorrenza.

Altro oggetto utile e carino da creare è una piccola pochette da mettere in borsa. Sarà preferibile usare un bikini. Basteranno un paio di forbici e la solita colla a caldo. Tagliamo la parte dell’allacciatura del reggiseno e ritagliamo la chiusura che terremo da parte. A questo punto facciamo combaciare le due coppe una di fronte all’altra e fissiamo i due bordi laterali con la colla, così da unirle. Incolliamo nella parte centrale del bordo di ogni coppa un pezzo di chiusura. Avremo ottenuto così una borsettina che si chiude. Per completare, tagliamo le bretelle e incolliamone una a ponte. In questo modo potremo anche poggiare la pochette sulla spalla, magari quando giriamo in spiaggia per portare cellulare e soldi con noi.

Lettura consigliata

2 idee geniali per realizzare zanzariere economiche, rimovibili e facili da installare su finestre e balconi e tenere fuori di casa gli insetti