2 idee geniali per realizzare zanzariere economiche, rimovibili e facili da installare su finestre e balconi e tenere fuori di casa gli insetti

Importante in ogni casa, assicurare un ricambio dell’aria aprendo finestre e balconi. Un modo che, creando correnti d’aria interne, consente anche di rinfrescarsi un po’ quando fa caldo. Spesso, però, spalancare gli infissi significa ritrovarsi una miriade di insetti in casa: zanzare, formiche, vespe, mosche e quant’altro. Senza escludere, poi, la possibilità che possano introdursi anche lucertole, gechi e topi. Questi ospiti indesiderati potrebbero entrare quando la zanzariera è rotta ed è da aggiustare, ma ancor più quando è del tutto assente.

Dunque, se non volessimo subire una vera e propria invasione, sarà bene cercare di rimediare a questa mancanza. Molti forse non ci hanno mai pensato, ma si può provvedere anche con il fai da te grazie a 2 idee geniali per realizzare zanzariere economiche.

Primo progetto fai da te

Installare delle zanzariere in casa ha un costo. Infatti, oltre a quello dell’oggetto che potrebbe lievitare in base alla caratteristiche, dovremmo pagare anche il montaggio. Per un risultato professionale e duraturo, si consiglia sempre di affidarsi agli esperti del settore. Tuttavia, in caso di emergenza possiamo realizzarne una, fai da te.

Ci serviranno:

una rete preferibilmente in fibra di vetro o in nylon;

velcro adesivo;

un metro;

colla a caldo;

forbici.

Prendiamo le misure della cornice del balcone o della finestra dove vorremmo inserire la nostra zanzariera. Dopo di che procediamo a tagliare una parte delle rete rispettando quelle medesime misure. Puliamo perbene l’infisso, privandolo da polvere e sporcizia varia raccoltasi. Incolliamo lungo i bordi dell’infisso delle strisce di velcro, quelle della parte inferiore. Attaccheremo poi lungo i lati della rete ritagliata le strisce di velcro superiori adesive. Non ci rimarrà che far combaciare le strisce di velcro e avremo finalmente un infisso ricoperto da zanzariera. Grazie al velcro potremo aprire e chiudere la zanzariera quando vogliamo.

Dopo aver visto il primo progetto, passiamo al secondo. Al pari del primo ci servirà la rete in fibra di vetro, le forbici, la colla a caldo e il metro. In più ci serviranno:

guarnizioni in pvc;

tubi angolari di plastica;

banda magnetica in nastro o autoadesiva.

Prendiamo le misure dell’infisso e tagliamo 4 strisce di guarnizioni delle dimensioni dei 4 lati. Le uniremo come a creare una cornice grazie agli angoli di plastica. A questo punto rivestiremo la cornice con la rete incollandola all’interno. Completeremo applicando la banda magnetica sulle guarnizioni della zanzariera e nella parte interna dell’infisso. Non rimarrà che far aderire le due bande magnetiche e avremo montato la nostra zanzariera comoda, efficace e facilmente rimovibile.

