Questo segreto permetterà di truccarci in 5 minuti, dimostrando 10 anni in meno e facendo sparire le rughe dal contorno occhi

Uno dei problemi più critici quando vogliamo truccarci per nascondere le imperfezioni e sembrare più giovani è dato dalle occhiaie. Dovrebbero essere corrette con una crema apposita per il contorno occhi, a cui andrebbero aggiunti 2 correttori. La zona più scura dovrebbe essere corretta da una tonalità arancio mentre, per il resto del contorno, il colore dovrebbe essere più simile a quello della carnagione. Attenzione, poi, a sfumare delicatamente e in maniera uniforme, per fare in modo che l’effetto risulti più naturale possibile.

Per sembrare più giovani, dovremmo provare ad allungare le ciglia, quindi la scelta del mascara dovrebbe essere mirata. In commercio si trovano diversi prodotti effetto ciglia di ottima qualità, con un solo gesto danno maggiore volume anche grazie alla tonalità intensa di nero. Poppy Austin, L’Oreal Paris e Mybelline New York sono considerati tra i più efficaci. È necessario, inoltre, utilizzare il blush con parsimonia, una piccola quantità da sfumare senza sbavature.

Riposo e seduzione

Quando il tempo a disposizione è poco e gli anni da togliere sono molti, dobbiamo ricorrere a esperienza e furbizia. Questo segreto permetterà di truccarci in 5 minuti, perché riguarda un principio molto semplice. Per avere un effetto ringiovanimento è necessario che viso, e soprattutto occhi, siamo ben riposati. Un aiuto in questo senso lo da il collirio. Possiamo utilizzarlo in due modi. Il primo per eliminare il rossore ed enfatizzare la bellezza dello sguardo e il secondo per aumentare l’intensità degli ombretti. Aggiungendo una goccia di collirio al pennello dopo aver scelto il colore, avremo un effetto seducente tenendo gli occhi protetti e riposati.

Questa parte del viso è molto delicata, bastano un po’ di stanchezza e di gonfiore per evidenziare gli anni che passano. Possiamo prendercene cura utilizzando un primer come protezione e per evitare imperfezioni. Quelli neutri sono discreti, si integrano con il trucco ed esaltano la qualità dell’ombretto.

Questo segreto permetterà di truccarci in 5 minuti, dimostrando 10 anni in meno e facendo sparire le rughe dal contorno occhi

Bobbi Brown, Guerlain, KVD sono primer di ottima qualità, trasparenti, duraturi e utili per mantenere l’equilibrio della pelle. Sono necessari 10 secondi per applicare il primer al mattino e la sera non ci sarà bisogno di pulire le sbavature dell’ombretto o dell’eyeliner. Senza una buona base, il trucco potrebbe non durare a lungo anche se applicato con cura.

Per ringiovanire lo sguardo dovremmo aiutarci anche con l’eyeliner. Si può utilizzare sia quello a penna che a matita, ma ciò che dobbiamo ottenere è un colore più intenso. Anche in questo caso, per poterlo fare, esiste un piccolo espediente che non tutti conoscono. Consiste nell’applicare sopra l’eyeliner un ombretto dello stesso colore. In questo modo riusciremo a stenderlo nella maniera corretta e a farlo durare per tutto il giorno.

Un ultimo suggerimento: se le ciglia sono rade e non vogliamo ricorrere a quelle finte, il piegaciglia può venirci in soccorso. Applicato un paio di volte dovrebbe farci ottenere l’effetto desiderato.

