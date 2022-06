Nel nostro secolo ci sono ancora persone a cui mancano i beni di prima necessità. Non si tratta solo di sapone, scarpe e vestiti, ma principalmente di cibo. Le guerre portano carestia, ma negli ultimi anni anche l’Europa ha dovuto affrontare la scarsità di alcuni alimenti come la farina o la pasta. Vedere gli scaffali vuoti è sicuramente uno scandalo per l’Occidente.

Tuttavia, quella di sprecare il cibo è un’abitudine sbagliata cui chi più, chi meno è abituato. Scarti, parti non belle o troppo mature di frutta e verdura finiscono solitamente nella spazzatura. La situazione è migliorata grazie all’introduzione della raccolta dell’umido. Ma lo spreco è un problema ancora attuale.

La Redazione di ProiezionediBorsa ha pensato ad alcune ricette creative che vedono protagonisti proprio gli scarti o gli avanzi del giorno prima. Dopo la ricetta dei golosi biscotti anti-spreco, ecco l’ultima invenzione degli esperti in cucina.

Grazie a questa preparazione non butteremo mai più bucce di melanzane e patate, ma le trasformeremo in una piccola gioia del cibo.

Questi due ortaggi di stagione sono amatissimi, ma pochi sanno che la loro buccia non è solo commestibile ma anche deliziosa. Perfetta per l’estate, per cene e apertivi con gli amici, si tratta di una ricetta velocissima e super economica. Gli invitati a tavola non faranno che chiedere il bis dandoci grandi soddisfazioni.

Ingredienti

Per la ricetta di oggi ci servono davvero pochissimi ingredienti:

a) bucce di patate in quantità sufficiente;

b) bucce di melanzana q.b;

c) farina di ceci q.b;

d) farina di semola q.b;

e) menta fresca;

f) olio di semi per friggere.

Non butteremo mai più bucce di melanzane e patate dopo aver scoperto 2 sfiziose ricette da apertitvo per l’estate con gli amici

La ricetta dell’antipasto di bucce di patate e melanzane in pastella è qualcosa di veramente unico. Si dice che qualsiasi cosa venga fritta sia buona, ma in questo caso diventerà un vizio irresistibile.

Si inizia preparando la pastella, unendo le due farine in una ciotola, in proporzione alle bucce raccolte. A queste si unisce dell’acqua naturale o frizzante ben fredda fino a quando la pastella non avrà la consistenza giusta. Non dovrà risultare troppo liquida perché altrimenti non si attaccherà alle bucce.

A questo punto uniamo anche la menta tritata finemente e le bucce di melanzana e patate a strisce. Mescoliamo tutto e lasciamo in freezer per 10 minuti. Nel frattempo facciamo riscaldare l’olio in una padella capiente. Quando l’olio sarà caldo, aiutandoci con un cucchiaio, creiamo delle piccole frittelle e immergiamole nell’olio. Una volta rosolate, scoliamole e aggiungiamo del sale. Serviamole ancora calde.

Lettura consigliata

Due ricette green con gli scarti della verdura