Non c’è niente di peggio quando puliamo terrazzi, balconi o scale esterne che dover fare i conti con gli escrementi di uccello, soprattutto se sono rimasti a lungo sulla pietra. Durante il periodo estivo e primaverile, gli escrementi di uccello possono macchiare ancora di più la pietra se gli uccelli si sono cibati di bacche, more o ciliegie, colorando di rosso i loro rifiuti organici. Ma invece di chinarci a sfregare la pietra utilizzando molto olio di gomito, esiste un sistema semplicissimo per eliminare gli sgraditissimi escrementi di uccelli senza alcuna fatica. Il nostro balcone o terrazzo sarà completamente libero da quelle disgustose macchie, oltre che pulitissimo. Ma vediamo come fare.

Procuriamoci un panno di stoffa

Il segreto per eliminare gli escrementi di uccelli dalla pietra di davanzali, balconi, terrazzi o scale esterne è quello di creare un semplice “impacco” detergente che poi lasceremo agire per qualche ora. Per realizzarlo dobbiamo procurarci un semplice panno di stoffa. Andrà benissimo il panno che si utilizza per lavare i pavimenti, uno straccio per la polvere o un vecchio strofinaccio da cucina. Una volta procurato il panno, possiamo procedere.

Addio agli escrementi di uccelli su davanzali balconi e scale in pietra con questo trucchetto senza sforzo che elimina ogni residuo

Muniamoci di contenitore pieno d’acqua. Se la pietra che vogliamo trattare è piuttosto resistente, nell’acqua possiamo aggiungere mezzo bicchiere di candeggina. Se invece si tratta di una superficie permeabile e delicata, che si macchia facilmente, meglio utilizzare un detergente più delicato. Ad esempio il sapone di Marsiglia liquido o qualche scaglia di quello solido. Siamo pronti a trattare la macchia causata dagli escrementi d’uccello.

Copriamo la macchia con il panno e lasciamo agire

Immergiamo il panno nella ciotola, strizziamolo leggermente (non troppo, deve essere intriso di acqua) e poi stendiamolo sulla macchia. Lasciamolo agire per almeno 3-4 ore, anche di più se abbiamo usato il sapone di Marsiglia invece della candeggina. Una volta trascorso questo tempo, la macchia si sarà talmente ammorbidita che potremo rimuoverla facilmente senza sfregare la pietra sottostante. Una volta eliminato il più grosso, potremo usare tre semplici trucchi per avere un balcone pulitissimo in un attimo dicendo addio agli escrementi di uccelli nei nostri spazi esterni. Per tenere definitivamente lontani i pennuti, eliminiamo tutto quello che potrebbe attirarli, come briciole o luoghi comodi dove fare il nido, e consideriamo l’idea di investire in uno spaventapasseri.

