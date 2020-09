Ormai non è più un segreto. Non c’è bisogno di un grande terreno in campagna per coltivare un orto. È infatti possibile creare piccoli orti, verticali o orizzontali, sul nostro balcone. Anche la città così si può riempire di piccole coltivazioni in vaso. Se molti puntano su erbe aromatiche e pomodori, un cibo a cui non possiamo rinunciare sono le cipolle. Perché non coltivare anche loro allora? Ma non solo! È possibile farle crescere partendo dalla “spazzatura”. Non buttare gli scarti di cipolla ma usali con questo metodo per far crescere le cipolle in vaso.

Consigli per coltivarle in vaso

Prima di scoprire come ricavare nuove cipolle dai nostri scarti, bisogna preparare il terreno e l’ambiente giusto per la crescita di questo ortaggio. Prima di tutto bisogna scegliere la stagione giusta. La cipolla è infatti molto capricciosa e se le condizioni non sono ideali difficilmente crescerà. Per fortuna le cipolle possono essere coltivate quasi tutto l’anno, ma bisogna evitare il periodo estivo. Il momento ideale per piantare le cipolle va dalla fine dell’estate per arrivare a un raccolto in primavera. Le cipolle coltivate in vaso hanno inoltre bisogno di un terriccio molto morbido e ricco. Questo deve essere anche abbondante e profondo almeno 20 cm. Le piante, quando possibile, devono anche essere lontane una dall’altra almeno 10 cm.

Non buttare gli scarti di cipolla ma usali con questo metodo per far crescere le cipolle in vaso

Scopriamo quindi come coltivare le cipolle partendo dai nostri scarti. Quando mangiamo le cipolle la parte che solitamente buttiamo è il fondo, troppo duro e spesso per i nostri gusti. È proprio questo che però va conservato per far crescere delle nuove cipolle. Non bisogna piantarlo direttamente nel terreno. Occorre infatti farlo seccare per almeno cinque giorni all’aria. Solo ora possiamo piantarlo nel nostro vaso. Il fondo di cipolla va piantato rivolto verso il basso in modo che le radici possano svilupparsi al meglio. Passaggio finale: ricoprire di terra. Dopo qualche tempo inizieranno a spuntare delle piantine e delle foglie. A questo punto bisogna togliere la cipolla dal terreno e dividere le diverse piantine che si sono formate. Facendo attenzione a non romperle, queste vanno poi piantate una lontana dall’altra. E voilà! Chi l’avrebbe mai detto che dalla spazzatura potesse nascere nuovo cibo?