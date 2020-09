È noto che oltre a ciò che pronunciamo, ci sono altri modi di comunicare in maniera non verbale. Nostri gesti, la postura, lo sguardo, trasmettono i messaggi ancora più espliciti delle frasi dette.

Più volte ci siamo soffermati su come provare a capire l’altro in tempi iper-digitalizzati, ma adesso vogliamo mostrati cosa fare se vuoi scoprire se mente? Guarda come si muove! Ti svelo i misteri del linguaggio del corpo.

Come ci comportiamo è importante perché può aiutarci ad inviare i messaggi giusti alle persone che incontriamo.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Attenzione, perché prima ancora di parlare con qualcuno, i nostri gesti e movimenti già dicono tanto su di noi.

Perché il linguaggio del corpo è importante?

Migliaia di anni fa, si valutavano i segnali del corpo da una certa distanza per determinare se una persona fosse sicura o pericolosa. Sebbene non affrontiamo lo stesso tipo di scenari di vita o di morte dei nostri antenati, il nostro cervello si basa ancora sul linguaggio del corpo per valutare rapidamente le altre persone.

Quando entri per la prima volta in una stanza, le persone inconsciamente esprimono giudizi su di te in base a come ti comporti. Esiste un modo per controllare il tuo linguaggio del corpo e influenzare l’opinione che gli altri hanno di te? La risposta è sì! La verità è che sei pienamente in controllo di cosa dice di te il tuo linguaggio del corpo. Puoi infatti adattare cose come la tua postura, i gesti delle mani e la mimica per apparire più sicuro, attraente e di successo.

Vuoi scoprire se mente? Guarda come si muove!

Assumi la giusta posa per apparire sicuro/a di te

Vuoi fare bella figura? Inizia con la postura.

Una persona trasporta il proprio corpo in modo espansivo e aperto con braccia e gambe tenute lontano dal corpo, occupando più spazio. Facendo così, sembra senza dubbio una persona di successo e fiduciosa, qualità che ci rendono più attraenti.

Pratica un sorriso genuino

Vuoi incontrare nuovi amici e costruire relazioni migliori? Sorridere è un modo semplice e immediato per apparire più allegri e incentivare la comunicazione positiva con le persone che incontri. In effetti, le persone che sorridono spesso ci risultano come più simpatiche e più attraenti di quelle che non lo fanno. Quando ti avvicini e comunichi con gli altri, prova ad avere un sorriso caldo e genuino per lasciare un’impressione favorevole.

Attento al contatto visivo, serve la giusta quantità

La giusta quantità di contatto visivo ha molti vantaggi ed influisce positivamente sul modo in cui le persone ti percepiscono. Innanzitutto, fa sapere alle persone che stai ascoltando. Tuttavia, fissare troppo forte qualcuno può essere intenso e inquietante. Puoi evitare ciò interrompendo di tanto in tanto lo sguardo e piegandoti con l’orecchio verso la persona che parla per mantenere un confortevole livello di contatto visivo.

Stupisci le persone che incontri con una salda stretta di mano

Per centinaia di anni, persone di culture diverse hanno usato la stretta di mano come segno di amicizia e rispetto. Questo breve rituale rimane un’usanza comune usata quando si incontra qualcuno di nuovo o quando si sigilla un accordo commerciale. Assicurati di dare una stretta di mano decisa (senza schiacciare la mano dell’altra persona) e guarda la persona negli occhi e sorridi.