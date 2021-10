Nelle sere d’inverno non c’è cosa più rilassante che vedere un film sul divano, con la propria coperta calda e avvolgente. Ma non sempre siamo disposti o propensi a visionare film troppo impegnativi, d’azione, drammatici e di spessore.

A volte si ha voglia di passare una serata più leggera, senza dover preparare i fazzoletti per asciugare le lacrime. Se siamo alla ricerca di pellicole più spensierate e fare anche delle grosse risate, allora potremmo valutare la visione di queste esilaranti commedie.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

I film comici da vedere se vogliamo passare una serata senza smettere di ridere

Il primo film del 1984 è un classico senza tempo, ovvero “Non ci resta che piangere” con due attori magistrali e ineguagliabili, Massimo Troisi e Roberto Benigni. Due amici si ritrovano inspiegabilmente catapultati nel 1492, entrando in contatto con un lontano passato. Ma a rendere la pellicola un cult comico, sono le scene con i vari personaggi dell’epoca, come Leonardo Da Vinci, che danno vita a sorprendenti dialoghi da piegarsi in due dalle risate.

Più recente, del 2006, “Vita da camper” con un divertentissimo Robin Williams. Nonostante possa sembrare un film “senza infamia e senza lode”, nasconde un lato molto comico e un risvolto anche profondo. Una famiglia, composta da madre, padre e 2 figli passa le vacanze in un camper, tra mille impegni e contrattempi. In questa gita succederà di tutto e non potremo fare altro che ridere senza freni davanti alle disavventure assurde a cui assisteremo.

Tutt’altra ambientazione è “Benvenuti a Zombieland”, film del 2009. Attori di tutto rispetto e scene che potrebbero fare pensare a un film horror zombie, ma nasconde un lato tutt’altro che cupo. Forse non è il film dell’anno ma le risate saranno garantite. Un gruppo sopravvissuto a una invasione zombie è in cerca di un posto sicuro dove vivere. Scene memorabili e toni decisamente leggeri per questa commedia stravagante.

Pellicole per ridere di gusto

Non può mancare “Zohan” tra i film comici da vedere, se vogliamo passare una serata senza smettere di ridere. Adam Sandler è il protagonista di questa pellicola divertente, demenziale e ironica al punto giusto. Un intraprendente e bravissimo agente israeliano sogna da sempre di fare il parrucchiere e quindi si trasferisce a New York. Da quel momento accade di tutto, visto che diventa un famoso parrucchiere.

Un altro film spassoso è “Eurovision song contest-la storia dei Fire Saga” con l’esilarante Will Ferrel. Attore che da sempre interpreta molti film comici e anche un poco buffi, ma dalla risata assicurata. La storia di due aspiranti musicisti islandesi, lontani, però, dal mondo dei riflettori. Nonostante ciò riescono con fatica e sacrifici a partecipare all’evento più importante, gli Eurovision, stravolgendo le loro abitudini e quelle del loro paese.