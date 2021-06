La bellezza di una donna può essere valorizzata con l’accessorio giusto che può completare anche una semplice t-shirt e dei jeans.

Agli intramontabili gioielli a forma di stelle, cuori e snake piatto che è tornato nuovamente di moda per l’estate, il trend fa capolino anche con altri must per l’estate 2021. Tra questi, un accessorio estivo che può far risaltare la personalità e attirare l’invidia di tutte.

Torna di moda l’artigianato made in Italy con pezzi realizzati a mano dagli orafi professionisti nel settore

Un classico intramontabile molto apprezzato dalle donne dai 30 in su sono sicuramente i gioielli fatti a mano. In particolare quelli fatti di corallo e cammei.

Entrambi gli elementi si possono trovare in natura nel mare. Il corallo rosso è la varietà più conosciuta in Italia e anche una delle più pregiate del Mar Mediterraneo. Il cammeo è una conchiglia particolare, intagliata a mano. Ma si possono trovare anche gioielli di cammei su onice, su corallo e così via.

Una delle lavorazioni artigianale di corallo e cammei si trova nel Sud Italia, nello specifico a Torre del Greco. Qui molti artigiani hanno fanno fortuna da molti anni con la maestria e il mestiere che pochi sanno copiare.

Come un accessorio estivo può far risaltare la personalità e attirare l’invidia di tutte

Il corallo lo si può trovare in commercio in varie forme, la classica sfera, che più è perfetta e grande e più e pregiata oppure nelle classiche frange. Queste ultime in particolare possono variare da prezzi molto economici al di sotto dei 50 euro a prezzi molto elevati.

La collana di frange che è tornata di moda quest’estate è sicuramente quella di corallo grezzo. Sono dei rametti massicci di corallo, con dei piccoli fori originali che racchiudono tutta la bellezza della natura. Vistose e appariscenti sono uno degli accessori più ambiti per l’estate, da indossare dopo il mare o di sera tra una cena o un aperitivo in barca.

Oltre alla bellissima collana di frange di corallo grezzo, un altro must per l’estate è la classica spilla che si trasforma in ciondolo, da poter abbinare su una camicia, oppure su un vestito da sera con una catena lunga. Con questo ciondolo al collo o appuntato vicino al colletto di una camicia, di sicuro non si passa inosservati.