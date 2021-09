In gioielleria, ogni gioiello è un monile prezioso. Le caratteristiche di queste gioie si differenziano per metallo, lavorazione e in questo caso anche per le pietre applicate per renderle uniche.

Come per ogni mese, il mese di ottobre nel fortunato segno della Bilancia o dello Scorpione, porta con se delle pietre di nascita perfette da regalare per l’occasione. Quindi ogni persona nata in questo speciale mese dell’anno, dovrebbe possedere almeno un gioiello con una di queste pietre che andremo a scoprire.

Perfetto da regalare o da regalarsi tra i mesi di settembre e ottobre

Il mondo delle gemme è affascinante e intrigante, ogni pietra racconta una storia per le sue particolari caratteristiche che le possono rendere più o meno preziosa delle altre. Le pietre nel segno di ottobre sono la tormalina e l’opale.

La tormalina ha delle caratteristiche molto particolari, tra cui le sue tantissime varianti di colore. Questa particolarità si sposa benissimo con l’inizio dell’autunno per i suoi molteplici colori. Sono più di 100 le tonalità di colore che caratterizzano questa gemma molto amata.

Questa sua caratteristica ha portato a molti esperti a confonderla con le altre pietre preziose e per questo motivo nel settore della gioielleria viene spesso chiamata gemma camaleonte. Ma a renderla particolarmente bella, è una doppia rifrazione, cioè due colori, uno chiaro e uno più scuro che cambiano intensità per ogni angolo di osservazione.

Molte sono le maison di gioielli di lusso che utilizzano questa affascinante pietra, come ad esempio Bulgari, Cartier, Vhernier e molte altre ancora. E se uno di questi gioielli perde di luce propria, ecco come far brillare i propri gioielli con le pietre senza rovinarli.

Sono proprio queste le pietre di nascita del mese di Ottobre da regalare a questo fortunato segno

L’opale e la tormalina, sono gemme molto richieste in gioielleria. Hanno un posto preferenziale subito dopo pietre come i diamanti, i rubini, gli smeraldi e gli zaffiri, per la loro preziosità e raffinatezza. La pietra opale come anche la tormalina hanno molte varietà di colore che si differenziano tra loro e affascinano per la loro bellezza unica.

Nel mese di ottobre, la pietra perfetta è senza dubbio questa, che viene chiamata opale di fuoco. Particolarissima nel suo genere, prende il nome proprio dal suo colore rosso vivo e arancione. Delle gradazioni di colore che riportano in mente l’autunno con le prime foglie che cadono.

Le altre gemme di opale sono molto famose per i vari giochi di colore. Ad opale bianco ad esempio, si associano le gemme ricche di giochi di colore accattivanti e molto diversi. Il colore si presenta bianco lattiginoso con lampi di colore che dipendono dalle iridescenze ed “opalescenze”.

Molti di questi gioielli con queste particolarissime gemme si possono trovare anche nei mercatini online di seconda mano, dove si potrà acquistare un gioiello anche semi-nuovo a prezzi accessibili. Ecco una piccola guida su tutto quello che c’è da sapere sui gioielli vintage e perché dovremmo acquistarli.