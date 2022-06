A volte bastano un paio d’ore all’aria aperta, una semplice passeggiata o addirittura pochi minuti per ritrovare le nostre ascelle in un bagno di sudore. Non rimane quindi che correre a casa a cambiarci nuovamente, perché gli aloni e l’odore intenso non ci fanno sentire a nostro agio. Effettivamente, è una scena alquanto imbarazzante, soprattutto quando ci rendiamo conto che emaniamo cattivo odore, acre, pungente e decisamente fastidioso.

Non è solo una questione di deodorante, perché ci sono diversi fattori che potrebbero peggiorare la situazione e non aiutarci. Forse non siamo consapevoli di quanto sia importante, anche in questo caso, l’alimentazione e l’idratazione. Ad esempio, mangiare molto speziato, aggiungendo nei piatti curry, aglio, cipolla, paprika, potrebbero amplificare la puzza quando sudiamo.

Non basta mettere il deodorante sulle ascelle, per profumare ed eliminare la puzza di sudore dai vestiti usiamo questi trucchetti

È importantissimo bere tanta acqua, soprattutto quando le temperature sono molto elevate, ma sarebbe meglio preferire quella a temperatura ambiente e mai troppo fredda. Lo sbalzo termico potrebbe provocare una sudorazione abbondante. Quindi, cerchiamo anche di bere piccoli sorsi d’acqua frequentemente, integrando anche con sali minerali e vitamine, contenuti nella frutta e verdura di stagione.

Quando ci laviamo, anche se fuori il caldo è opprimente, non è il massimo usare l’acqua troppo fredda, per evitare sempre uno shock termico e sudare abbondantemente. Piuttosto usiamo l’acqua tiepida, o anche calda, e insaponiamoci con prodotti estremamente delicati, neutri, che rispettino il nostro pH. Eliminiamo le tracce degli spray profumati dei giorni precedenti, che potrebbero causare ulteriore puzza successivamente e sciacquiamo bene.

Un piccolo trucco per contenere il cattivo odore del sudore è usare, subito dopo la doccia, delle foglie di timo e rosmarino. Passiamole sotto le ascelle delicatamente, dopo averle pulite per bene, e il gradevole sentore rimarrà per qualche ora. Ha un effetto neutralizzante anche l’aloe vera, potremmo spalmare il gel puro nei punti dove sudiamo di più, compresi mani e piedi.

Profumo di pulito

Non basta mettere il deodorante sulle ascelle, per profumare a lungo è fondamentale indossare dei tessuti non sintetici estivi, come lino e cotone. Ci faranno sentire più leggeri e freschi e potrebbero diminuire il fenomeno di sudorazione.

Se i nostri vestiti a fine giornata presentano il classico alone di sudore puzzolente, sarebbe utile prima pretrattare il capo. Quindi, a secco, strofiniamo del sapone di Marsiglia e qualche goccia di limone sulla zona, poi mettiamo il capo in lavatrice. Se dobbiamo smacchiare una maglia chiara o bianca, impieghiamo invece l’acido citrico, serviranno pochi cucchiai per sbiancare e profumare.

