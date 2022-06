Una nuova settimana è cominciata. Siamo già al giro di boa del mese di giugno. In questo periodo anche l’oroscopo diventa “vacanziero”. Siamo molto curiosi di sapere come vivremo le prossime ferie. Di certo, ben 5 segni, tra cui Ariete e Gemelli, non hanno da lamentarsi perché, per loro, l’inizio della stagione si sta rivelando altamente propizio e favorevole. Tuttavia, non ha molto senso pensare già alle ferie di agosto. È inutile andare troppo in là con le previsioni. Vediamo piuttosto cosa ci attende nelle prossime giornate di questa settimana.

Luna, Venere e Mercurio regaleranno giornate ricche di amore e successi ad Acquario, Gemelli e altri 2 fortunati segni zodiacali

Questo è un periodo altamente favorevole per il segno dell’Acquario. L’ottima posizione della Luna, così come quella del Sole e l’amore trasmesso da Venere, caricano i nati sotto questo segno di grande energia. Essi avranno un grande carisma. Veri protagonisti della scena, saranno ricercati da tutti. Pieni di gioia e di entusiasmo, proporranno tante belle idee e progetti. Ciò porterà ottimi risultati in campo professionale. Al tempo stesso, pieni di fascino, faranno conquiste in amore perché molto attraenti. I giorni decisamente più fortunati saranno quelli del weekend.

Situazione del tutto simile per gli amici del Gemelli. Protetti da Venere, i nati sotto questo segno saranno carichi di energia e vitalità che si riverbereranno positivamente su più fronti. Sul lavoro, i Gemelli saranno una fucina di idee e di progetti nuovi ed entusiasmanti. In amore, grazie anche al favore di Mercurio, i single non faranno fatica a fare conquiste. Chi invece è già in coppia, riuscirà a riconquistare il partner con romanticismo e tante piccole attenzioni. In vista anche un viaggio dell’ultimo momento.

Scopriamo quali sono gli altri 2 segni baciati dalla fortuna

Quella appena iniziata è una buona settimana anche per il segno dell’Ariete. Mercurio sostiene infatti questo segno dal punto di vista mentale e per quanto riguarda gli affari. Venere, invece, gli trasmette una buona dose di fascino. Un’ottima congiunzione astrale che favorisce, da una parte, affari importanti e, dall’altra parte, incontri interessanti e grandi conquiste.

Forza ed energia contraddistingueranno il segno della Bilancia. In questo periodo, i nati sotto questo segno avranno il coraggio di mettersi alla prova in più ambiti. Soprattutto sul lavoro, non avranno alcun timore a proporre idee e progetti. C’è da essere fiduciosi perché il periodo è molto fortunato e quindi, nella maggior parte dei casi, sarà sempre un successo. Ciò permetterà, così, agli amici della Bilancia di ritrovare fiducia in loro stessi. Ecco, dunque, i 4 segni ai quali Luna, Venere e Mercurio regaleranno giornate indimenticabili e ricche di soddisfazioni.

Lettura consigliata

In pochi sanno qual è il costume da spiaggia perfetto per ogni segno zodiacale