Le notti e le serate passate in terrazza all’aria aperta potrebbero diventare un incubo se non proteggiamo la nostra pelle dal rivale principale dell’estate, la zanzara. A volte sconfitti dobbiamo rifugiarci dentro casa a luci spente per evitare di attirarne altre, ma comunque non risolviamo il problema. Prima di addormentarci ne troveremo un paio che ci ronzano intorno, aspettando il momento migliore per pungerci. Quindi ricorriamo a litri e litri di lozioni spray e solo così riusciamo a stare qualche ora fuori a rilassarci. In commercio esistono delle alternative che non contengono sostanze chimiche, ma è anche possibile preparare in casa qualche soluzione fai da te naturale.

4 piante ornamentali per allontanare le zanzare dal giardino, utili anche a eliminare parassiti e mosche più 2 rimedi profumati

La pianta antizanzare per eccellenza sarebbe la Catalpa, un albero che può crescere fino a 15 metri circa ed è ideale per abbellire il giardino. Si sviluppa rapidamente, possiede delle grandi foglie a forma di cuore e le perde nel periodo autunnale, mentre in primavera ed estate esplodono i suoi fiorellini bianchi. Sembrerebbe che le sue foglie contengano una sostanza nociva che tiene lontano zanzare e insetti vari, mentre noi percepiremo solo un gradevole profumo.

Largamente utilizzata per difendere l’orto dai parassiti, la Calendula è un esemplare che sprigiona un odore molto intenso, fastidioso anche per le zanzare. Posizioniamola in pieno sole, vicino l’ingresso o le finestre, scaccerà gli insetti mentre i suoi fiori coloratissimi e grandi riempiranno di gioia i nostri terrazzi.

Tra le 4 piante ornamentali per allontanare le zanzare dal giardino, poi, c’è anche la Verbena, una pianta che dovremo mettere al riparo d’inverno, perché non ama il freddo. Decorativa e dai fiori delicati che profumano di limoni, è un repellente naturale contro le zanzare, che non sopportano questa profumazione. In vaso o in piena terra sarà un elemento che impreziosirà il nostro giardino.

Diciamo addio a mosche e zanzare, infine, con la pianta di Nasturzio, che rilascia una sostanza in grado di non fare avvicinare questi insetti neanche alle specie vicino. Se abbiamo un orto piantiamola nei bordi per proteggere gli ortaggi dai parassiti.

Angoli aromatici

Oltre a mettere le piante nei punti giusti, anche per scegliere la posizione più consona alle loro necessità, potremo escogitare dei trucchetti. Acquistiamo dei baccelli di vaniglia che, nonostante il profumo gradevole, sono un ottimo repellente contro zanzare e insetti fastidiosi. Oltre a poterli sfregare sui vari indumenti, potremmo raggrupparne un po’ e poggiarli negli angoli interni o esterni di casa.

Un’altra soluzione prevede l’uso delle foglie fresche di menta e basilico, aromi odiati da zanzare, formiche e mosche. Prendiamo un sacchettino forato, inseriamo qualche foglia e appendiamoli nei posti strategici in giardino o dei davanzali, riempiranno di un profumo sorprendente tutto l’ambiente.

