Fare le pulizie non rappresenta per tutti un momento di relax. Per molti è un vero e proprio stress pensare alle faccende domestiche, anche perché non sempre otteniamo i risultati che desideriamo. Soprattutto se in casa abbiamo elementi delicati o pregiati come, ad esempio, pavimenti in marmo o in parquet.

Anche fare il bucato non è del tutto semplice, se si tratta in particolare di capi che richiedono maggiore attenzione. In più, dovremmo considerare anche che il più delle volte non troviamo i nostri capi profumati come vorremmo. Ma con dei semplici rimedi economici potremmo avere un bucato sempre profumato. Per non parlare dei panni bianchi, che spesso sono una tragedia trattarli, anche con la candeggina, perché non riusciamo molte volte ad averlo bianco candido.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Dunque, oltre la candeggina, ecco come rendere il nostro bucato bianco candido e morbido. Infatti, per non ritrovare i nostri vestiti ingialliti, basterebbe usare alcuni ingredienti che abbiamo in casa, leggendo sempre prima l’etichetta di ogni singolo indumento.

Oltre la candeggina, ecco come rendere il nostro bucato bianco candido e morbido

Frequentemente le possibili soluzioni sono dietro l’angolo e magari non necessitano di spese insostenibili.

Quasi tutti posseggono una bottiglia di latte, in frigorifero o in dispensa, un ingrediente efficace per rimuovere le macchie, ma anche per sbiancare. Basterà mettere in ammollo i nostri vestiti nel latte, in una bacinella, per 30 minuti, poi fare un lavaggio classico a 30 o 40 gradi.

Un altro semplice elemento dal potere sbiancante è l’aceto bianco, oltre ad eliminare i cattivi odori, può fare ritornare i nostri panni bianchi. Mettiamo in un contenitore aceto e acqua calda insieme ai vestiti per qualche ora e poi laviamo in lavatrice.

In alternativa, facciamo bollire acqua e fette di limone, poi versiamo la miscela calda in una bacinella con il bucato, per circa un’ora. Possiamo anche aggiungere nel cestello della lavatrice il bicarbonato, utile per tantissimi usi in casa, renderà il nostro bucato splendente, soffice e mai giallo.

Altri ingredienti sbiancanti

Il percarbonato di sodio è un prodotto ecologico, un perfetto sostituto della candeggina, oltre ad eliminare aloni gialli, sbianca, igienizza e smacchia anche i panni colorati. Utilizziamo la polvere in lavatrice con lavaggi ad alte temperature, circa 50 gradi. Possiamo anche usarlo per lavare a mano, ma sempre con acqua molto calda.

Non tutti sanno che l’olio di semi, insieme a sale grosso, bicarbonato e detersivo, è una miscela valida per avere un bucato candido. Mettiamo in una pentola capiente un cucchiaino di ogni ingrediente in un litro d’acqua e facciamo bollire insieme al nostro indumento, per renderlo nuovamente bianco.

Non tutti i tessuti sono adatti a questi tipi di trattamento, se sono capi molto delicati o particolari, valutiamo sempre se usare questi rimedi della nonna.