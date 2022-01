Regalare il carbone rappresenta una delle tradizioni più divertenti del Natale. I bambini vengono spaventati con lo spauracchio del carbone per portarli ad essere più buoni ed obbedienti. Invece ai grandi si regala perlopiù per scherzo o per dire loro che qualcosa non è andato.

Ci sono però, notoriamente, persone che sono in grado di comprendere maggiormente l’ilarità della situazione. Altri, invece, potrebbero reagire in maniera diversa. Unicuique suum, dicevano i latini. A ciascuno il suo. Ci sono alcuni segni che non sono in grado di discernere troppo la provocazione e lo scherzo da una ferita all’orgoglio. Così, nel dubbio, non azzardiamoci a regalare carbone per l’Epifania a questi 2 segni che insieme allo Scorpione sanno come essere vendicativi.

Notoriamente vendicativi

I nati sotto il segno dello Scorpione sono noti per la loro capacità di mantenere il sorriso. Già, peccato che sia il sorriso della vendetta quello che spunta tra le loro labbra. Qualcuno potrebbe dire che sono falsi e cortesi. In realtà sono passionali ma strategici. Preferiscono far passare del tempo. Non per far sbollentare la rabbia. Ma per fare in modo che l’olio raggiunga una temperatura maggiore. Classica situazione da British humour. E visto che attribuiscono alla fiducia un posto molto alto nella classifica dei valori, forse far capire loro che l’anno scorso avrebbero dovuto fare di più, potrebbe non risultare un atto gradito. Inoltre, sono convinti di dare sempre il massimo, fatto che li farà soffrire. Forse offrire loro da bere è una scelta più saggia. Ottima annata, s’il vous plait.

Il Capricorno invece detesta la derisione e la presa in giro. Soprattutto quando questa nasconde non un gioco o una bonaria goliardia, ma quando implica arroganza e sopraffazione. Il fatto che spesso i Capricorno racchiudano i sentimenti a chiave con tre mandate dentro loro stessi, non significa che questi siano scomparsi. La polvere sotto il tappeto inizia a creare una bozza accumulandosi con il tempo. Probabilmente accetterà il dono dei carboni. Ma se ne ricorderà molto a lungo. Non dimentichiamoci che se sono spesso direzionati verso il pessimismo cosmico, non è per caso.

In pochi sembrerebbero esserne consapevoli, ma anche i Pesci hanno un lato insospettabile in questo genere di situazioni. Grandi amici dell’empatia e dotati di uno spirito spesso sinceramente compassionevole. Ma stiamo molto attenti quando organizziamo loro uno scherzo qualsiasi. Perché stiamo pur certi che potrebbero avere dubbi se dietro allo scherzo c’era un’osservazione pungente. I nati sotto il segno dei Pesci talvolta si prendono delle pause per riflettere. Alla prossima pausa, anziché meditare su quale pasta si cucineranno per cena, passeranno molto tempo a chiedersi se si sono meritati lo scherzo ed eventualmente a prendere le distanze. Dovremmo dunque fare massima attenzione.

