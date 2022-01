Nuove opportunità di lavoro in tutta Italia rivolte quasi a tutti, grazie ai pochi requisiti richiesti. Si ricercano candidati con o senza esperienza pregressa, diplomati o laureati e per contratto a tempo o su formula di stage professionalizzante. I ruoli disponibili in Italia sono numerosi e vari, totalizzando oltre 238 annunci sul sito ufficiale dell’azienda. Tuttavia, non sono da meno le opportunità all’estero. Vediamo quali sono, i requisiti per candidarsi e come inviare domanda.

Tutti in fila per queste 238 posizioni aperte in tutta Italia per diplomati e non solo. Anche laureati e professionisti specializzati rientrano fra le categorie di candidati ricercate da Calzedonia SpA, il Gruppo specializzato nella vendita di abbigliamento intimo e costumi. Con più di 5.000 negozi sparsi in 57 Paesi del Mondo, riesce ad impiegare oltre 38.000 dipendenti, grazie soprattutto ai vari marchi importanti posseduti. Fra questi, Calzedonia stessa, Intimissimi, Tezenis, Atelier Emè e Falconieri.

Le posizioni aperte in Italia

Le offerte di lavoro in Calzedonia non lasciano nessuno indietro. Tantissime le sedi interessate in più città d’Italia. Il ruolo di Sales Assistant, ad esempio, è ricercato su Rimini, Arezzo, Firenze, Bologna, Udine, Treviso, Trieste, Roma, Novara, Mantova e tante altre. Unico requisito è una buona conoscenza della lingua inglese, oltre ad un approccio appassionato e coinvolgente. Il candidato scelto per la posizione Sales Assistant si occuperà dell’assistenza al cliente e del riassortimento e organizzazione dei reparti assegnati.

Anche il ruolo di Magazziniere è davvero interessante per via dei pochissimi requisiti richiesti. Le sedi finali che al momento lo ricercano sono su Milano, Venezia e Verona. Basta avere il giusto approccio al lavoro, appassionato, aperto e ambizioso, per avere buone possibilità di essere assunti.

Per visualizzare la lunga lista di 238 posizioni in Italia visitiamo la pagina dedicata sul sito ufficiale. Grazie ai filtri per Paese, parole chiave e aree di lavoro sarà possibile restringere il campo di visualizzazione alle sole offerte di nostro interesse. Una volta fatto ciò, selezioniamo un annuncio e clicchiamo sullo stesso per visualizzarne i dettagli. Riusciremo così a conoscerne le mansioni previste, la sede finale e i requisiti necessari per candidarsi. Cliccando sul tasto Candidati potremo, infine, inviare domanda comprensiva di Curriculum vitae.

