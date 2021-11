Pensavamo che fosse il Cancro il segno zodiacale più geloso e invece no, non si tratta dei nati tra il 22 giugno e il 22 luglio. In realtà la classifica, che vede nelle prime tre posizioni proprio questi 3 segni, è del tutto inaspettata. Infatti, non al Cancro ma attenzione a questi 3 segni zodiacali perché sono i più gelosi e non lo potremmo mai sospettare.

Non stiamo parlando nemmeno dei Gemelli che, come abbiamo visto, hanno altre qualità molto interessanti e una non è proprio positiva. Ma allora quali sono questi segni e soprattutto perché non lo potremmo sospettare?

Iniziamo dal primo

Forse il primo segno che analizzeremo è un po’ scontato. Le sue caratteristiche principali sono forza e fierezza. Viene in mente un animale con queste peculiarità?

Proprio così, il Leone è il primo segno zodiacale di questa classifica basata sulla gelosia e sull’invidia. Il Leone è nato per fare il leader perché è dotato di quelle caratteristiche necessarie per primeggiare. Carisma, entusiasmo, forza, determinazione, intraprendenza e orgoglio.

Visto che il Leone deve necessariamente essere il primo o la prima in tutto, è molto geloso e possessivo. Le cose sue sono sue e guai a chi le tocca! Se ci sono discussioni con il partner per situazioni ambigue, stiamo pur certi che lui/lei non la passerà liscia.

Se c’è un soggetto che mostra interesse nei confronti del partner di un Leone, è meglio che si faccia da parte perché il Leone non sarà mai una preda. Al contrario, lo sarà l’altra persona.

Proseguiamo con il secondo

Il secondo segno zodiacale, che non ci saremmo mai aspettati di vedere nella classifica dei gelosi, è il Toro. Calma, pazienza e riflessione lo rendono uno dei segni più pacifici dello zodiaco. Dove ci sono discussioni sicuramente non vedremo un Toro in prima fila!

Eppure è un segno che non nasconde la sua gelosia. Come viene spiegato tutto ciò? La sua gelosia proviene dal fatto che il Toro è sì tranquillo ma molto ambizioso e possessivo. È come se avesse due facce: una calma e pacifica all’esterno ma quella interna esprime l’opposto.

Come il Leone, le sue cose sono solamente sue e qualora si toccano valori, a cui il Toro tiene particolarmente, la calma si trasforma in ben altro.

Non al Cancro ma attenzione a questi 3 segni zodiacali perché sono i più gelosi e non lo potremmo mai sospettare

Concludiamo questa classifica sulla gelosia con un altro segno che non ci aspetteremmo minimamente per le sue bellissime caratteristiche. Avremmo mai sospettato che la Bilancia fosse gelosa?

Eppure è proprio la sua peculiarità che fa della Bilancia una persona gelosa e a tratti invidiosa. Come ben sappiamo, la ricerca dell’armonia e dell’equilibrio è il punto cruciale di questo segno. Una volta trovata la difenderà con le unghie e con i denti. Se qualcosa o qualcuno disturberà quest’armonia, tutta la gelosia della Bilancia si farà vedere, eccome.

