Dicembre è il mese del Natale, della famiglia e dei regali. A tal proposito, se non abbiamo idea di cosa acquistare per fare felici partner, amici e familiari ecco delle dritte in base al segno zodiacale. Ma questo mese è anche quello dei lavori in giardino.

Ci prendiamo cura dei nostri affetti più cari, e non dobbiamo tralasciare il nostro amato orticello se vogliamo un’esplosione di verde nella nostra casa. Recentemente, infatti, abbiamo parlato di tutti i lavori da fare per avere nei mesi successivi una fioritura meravigliosa che tutti ci invidieranno.

Tra queste vi è la potatura. Questa pratica consiste nel recidere dei rami affinché quelli nuovi crescano più facilmente e più forti. Non solo i rami, anche frutti e foglie cresceranno più sani e rigogliosi e questa pratica serve anche per eliminare l’ipotesi di malattie delle piante.

Infatti, tagliando i rami “malati” o infestati, salveremo la pianta o l’albero da una propagazione della malattia. Inoltre, come facciamo con le piante da giardino, tagliare rami e fogliame secchi o danneggiati renderà visibilmente l’albero più bello. Quindi è una tecnica da fare per aiutare l’albero a svilupparsi in bellezza.

La potatura deve essere fatta in base ad un calendario scrupoloso. Non tutte le piante si potano e non tutti gli alberi devono essere potati a dicembre. Per questo motivo, non solo il melo ma anche questi 3 alberi da frutto sono da potare a dicembre per avere tanta frutta buona e sana.

Le potature di dicembre

Quindi a dicembre si devono potare gli alberi che producono mele, albicocche, susine e pere. Perché solo questi? Perché sono quelli più resistenti alle basse temperature e perché, anche se si tratta di una caratteristica comune, entrano nella fase del riposo vegetativo.

Ma la potatura, come detto poc’anzi, serve per eliminare qualsiasi ipotesi di danneggiamento. Per cui, visto che andiamo incontro a nevicate e raffiche di vento, qualora i rami fossero deboli non resisterebbero. La potatura serve anche per aiutare l’albero a resistere.

La sua resistenza, tuttavia, deve essere aiutata non stravolgendo l’albero. Ciò significa che bisogna mantenere le dimensioni e la forma, e tagliare solo le parti malconce e improduttive.

Non solo il melo ma anche questi 3 alberi da frutto sono da potare a dicembre per avere tanta frutta buona e sana

Forse non tutti sanno che vi sono due specie di susino: quello europeo e quello giapponese, ed è il secondo che produce le susine, mentre il primo le prugne. Se vogliamo potare quello giapponese, allora il periodo giusto è da dicembre fino a febbraio.

