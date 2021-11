Quando a metà settembre ci chiedevamo Dove sono dirette le azioni Giglio Group dopo che l’atteso rialzo sembra arrivato al capolinea? La risposta era stata chiara: III obiettivo di prezzo in area 1,756 euro.

Adesso che le quotazioni hanno raggiunto il livello indicato sul grafico di Giglio Group si stanno creando i presupposti per una formidabile accelerata rialzista. Sebbene quella del 22 novembre sia stata solo la prima della settimana si possono notare alcuni aspetti molto interessanti. Il titolo ha segnato un minimo inferiore a quello della settimana precedente, ma ha chiuso quasi sui massimi di seduta. Qualora la settimana dovesse continuare lungo la stessa falsariga e chiudere sopra il minimo di quella precedente, allora il titolo Giglio Group potrebbe esplodere al rialzo.

Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 1,8475 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero raggiungere prima il I obiettivo di prezzo in area 2,112 euro e a seguire area 2,54 euro e poi area 2,968 euro.

Potenzialmente, quindi, il titolo Giglio Group potrebbe andare incontro a un rialzo di oltre il 70%.

Questo potenziale rialzo potrebbe essere a rischio dalla non brillante trimestrale nel 3Q. La società, infatti, ha riportato una perdita per azione di 0,054 euro da confrontare con un guadagno per azione di 0,003 euro registrato nello stesso periodo del 2020.

Tra i punti di forza che potrebbero sostenere una ripresa del rialzo del titolo ricordiamo un fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione di oltre il 40%. Anche le aspettative di crescita degli utili sono un ottimo supporto alla tenuta del titolo. Con un a previsione di crescita media degli utili di oltre il 120% all’anno per i prossimi tre anni, Giglio Group è uno dei migliori titoli di Piazza Affari.

Il titolo azionario Giglio Group (MIL:GG) ha chiuso la seduta del 22 novembre a quota 1,722 euro in ribasso dello 0,58% rispetto alla seduta precedente.

