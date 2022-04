“Una mela al giorno leva il medico di torno”. Saggezza popolare che si scontra però con le prelibatezze stagionali. Nel senso che tra poco lasceremo le mele, dopo mesi sulle tavole, per dedicarci giustamente alle ciliegie, alle albicocche, alle pesche, al melone e via dicendo. Frutta di stagione che porta in dote vitamine, minerali, antiossidanti, fibre e tanta acqua per la depurazione del nostro organismo. Ma abbandonare le mele per mesi sarebbe comunque uno sbaglio. Perché i nutrienti delle mele sono davvero unici e la sostanza mitica che farebbe dimagrire è una delle caratteristiche specifiche di questo frutto così importante. Come ricordato in questo studio.

Lotta al colesterolo e all’imbarazzo intestinale

Mangiare una mela sazia e fa bene. Mangiarne due, ancora meglio. Potremmo mangiarle anche in modo diverso, come ricordiamo in questo articolo. Le mele possiedono infatti le “pectine”, sostanze che la scienza riconoscerebbe ufficialmente come:

alleate per la salute del colesterolo;

aiutanti dell’intestino e del corretto transito, ossia andare in bagno con frequenza e regolarità.

Non abbandoniamo le mele per i frutti stagionali primaverili ed estivi perché possiamo utilizzarle in questo modo approfittando di questa sostanza unica ed eccezionale

Se c’è una cosa che ci fa impazzire d’estate, col caldo e l’afa è una fresca e gustosa macedonia di frutta col gelato. Magari in una bella coppa in riva al mare o al lago. Mettiamoci pure un ciuffo di panna montata e siamo in Paradiso. Proprio la mela, in una macedonia estiva, ci sta ancora ed è importante non dimenticarlo proprio per le sue virtù. Magari non sarà la componente più gustosa del gruppo, ma una delle più salutari. Pensiamo solo ai contenuti di una macedonia: dalle vitamine ai minerali, dall’acqua agli antiossidanti. Senza contare che questo dessert, che spesso sostituisce un pasto estivo, conterrebbe grandi quantità di fluoro.

Un minerale base per la salute del nostro organismo

Non abbandoniamo le mele per i frutti stagionali primaverili e manteniamole invece nelle macedonie di frutta fresca. Il fluoro che abbonda nelle macedonie sarebbe un grandissimo alleato delle ossa e dei denti. E, a proposito di denti, come consigliano anche i dentisti, mangiare la mela con la buccia rafforzerebbe la dentatura, sbiancandola in maniera naturale. Non per niente la mela addentata è proprio uno dei simboli delle associazioni dentistiche. Ecco perché anche in piena estate una mela al giorno leva il medico di torno.

