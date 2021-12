Ogni anno sempre la stessa storia. Sebbene a molti piaccia più del caldo, il freddo porta con sé anche spossatezza e malanni minori di stagione. Dobbiamo allora coprirci per bene e rifugiarci tra il caldo delle coperte o del camino. Ma se vogliamo stare sicuri al 100%, dovremo modificare anche l’alimentazione. Infatti, niente più spossatezza e influenze invernali grazie a una dieta sana con cibi di stagione.

Qualche regola semplice ed efficace

Per poter vivere una vita migliore, durante i periodi freddi, potremmo sempre tenere a mente alcune regole semplici ed efficaci.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Per prima cosa sarà di sicuro importante aumentare le dosi di cibo che assumiamo ogni giorno. Un maggiore apporto calorico, ottenuto tramite porzioni più grandi di alimenti sani, ci aiuta a combattere il freddo invernale. Legumi, uova, formaggi magri e carni bianche sono degli ottimi esempi come base per la nostra alimentazione invernale.

Un’altra regola è poi quella di evitare le diete troppo estreme: certo dimagrire è sempre importante, ma esistono tantissimi metodi per ottenere questo risultato senza ricorrere a diete eccessivamente restrittive. Infatti, un’alimentazione con pochissime calorie e grassi è sconsigliata nei periodi freddi perché non aiuta il corpo a regolare per bene la temperatura corporea.

Infine, dovremo sempre cercare di evitare l’alcol che porta ad una sensazione di calore temporanea per poi lasciare il posto ad una di freddo.

Niente più spossatezza e influenze invernali grazie a una dieta sana con cibi di stagione

Particolari alimenti sani sono davvero utili per aiutare il nostro organismo a regolare meglio la temperatura interna. Indubbiamente, allora, il nostro corpo avrà bisogno di più energia grazie a piatti come zuppe, minestre e pastine in brodo: tutti piatti che permettono di fare il pieno di nutrienti, mantenendo anche il corpo ben idratato.

Questi alimenti, però, riusciranno ad esprimere al meglio le proprie potenzialità grazie a una scelta accurata, basata anche sulla caratteristica della stagionalità. Frutta e verdura tipiche del periodo invernale sono, infatti, estremamente ricche di vitamine, come la vitamina A che possiamo trovare in carote, radicchio, zucca e broccoli; vitamina E all’interno di noci, mandorle e nocciole; e vitamina C presente in tanti agrumi, cavolo e cavolfiore.

Non abbiamo dubbi che frutta e verdura aiutino la salute durante l’inverno, ma ancor di più lo faranno quando queste sono stagionali. In quel caso, godendo di valori nutrizionali più elevati sarà come se la natura ci fornisse quello di cui abbiamo bisogno, proprio quando ne abbiamo bisogno.

Approfondimento

Ecco perché potremmo vivere meglio e più a lungo grazie ad una dieta ricca di legumi di stagione