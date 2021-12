Dopo il Natale, l’albero e lo scambio di doni, arriva molto presto l’ultimo giorno dell’anno. Festeggiare l’anno che verrà significa per alcuni fare una grande festa. Per chi ha scelto di invitare gli amici a cena è il momento di pensare alla tavola. Infatti, non basta decidere quali pietanze servire ai commensali. Inoltre, è possibile che ognuno porti del cibo da condividere insieme.

In tutti i casi, la tavola non può non rappresentare la bellezza della festa. Apparecchiarla con gusto e creatività renderà il Capodanno indimenticabile. Quindi, vi presentiamo 2 idee geniali ed economiche per apparecchiare meravigliosamente la tavola di Capodanno e lasciare tutti di stucco.

Infatti, ciò che conta sono i particolari e non solo che ci siano forchetta, coltello e un piatto. Vediamo insieme come rendere unica e speciale la tavola di S. Silvestro. Sarà un augurio speranzoso per l’anno venturo.

Immaginiamo l’atmosfera con le candele, le stelle filanti pronte per festeggiare l’anno nuovo, una tovaglia rossa. Per celebrare l’ultimo giorno dell’anno servono delle decorazioni e dei cibi simbolici. Non bisogna dimenticare i cibi che portano soldi come le lenticchie e il cotechino, oppure l’uva.

Simbolo di abbondanza e prosperità è anche la frutta secca. Proprio perché composta da vari frutti, questo cibo è perfetto per creare vere e proprie composizioni sulla tavola. Allo scopo potrebbero servire delle melagrane spaccate a metà, con i chicchi in vista. Prendiamo una o due alzatine e posizioniamo la melagrana aperta al centro e circondiamola di noci, nocciole, mandorle, uvetta, etc.

Il colore e i segnaposto

Per quanto riguarda i colori della tovaglia, per Capodanno non c’è una regola precisa. L’oro e l’argento sono certamente due colori che si sposano bene con l’atmosfera di festa. Se scegliamo una tovaglia bianca possiamo pensare di usare candele e decorazioni argentate o dorate. Per esempio, possiamo decorare la tovaglia con dei glitter a forma di stelle o costruire un centrotavola con rami secchi e nastri dorati. Scegliamo anche dei tovaglioli che riprendano questi elementi, sicuramente daranno un tocco di eleganza in più.

Fondamentale è la scelta del segnaposto. Anche in questo caso possiamo cavarcela spruzzando delle pigne con vernice argentata e posizionare un numero simbolico al di sotto. In questo modo gli invitati potranno avere una previsione del loro anno svelandone il significato della numerologia. A tal proposito, lasciamoci ispirare da quest’antichissimo metodo dell’astrologia col quale scopriamo i desideri e come realizzarli in futuro. Un’altra possibilità consiste nel legare ad ogni pigna un biglietto per ciascun ospite. Dentro si possono inserire frasi o auguri personalizzati.