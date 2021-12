I principali indici statunitensi hanno registrato rialzi che dall’inizio dell’anno hanno permesso guadagni intorno al 20%. In realtà, però, è stato un anno tutto sommato positivo un po’ per tutte le Borse internazionali, comprese quelle europee. Attualmente il ritorno in scena del Covid con la sua variante Omicron, ha cambiato le carte in tavola. Ad ogni modo, però, l’ottimismo sottostante continua ad essere presente sebbene venato di una certa prudenza. La dimostrazione arriva da più fronti, non ultimo, quello dei dati macro. Senza contare l’andamento di oggi: listini cauti ma pur sempre in rialzo in quest’ultima settimana del 2021.

Alla ricerca dei prossimi protagonisti del 2022 sui mercati azionari internazionali

Anche oggi i rialzi ci sono dal momento che alle 16.20 (ora italiana), il segno più era presente su tutte e principali piazze di scambio. Ad esempio il Ftse mib italiano guadagnava lo 0,7%. Bene anche il Dax tedesco con un +0,4% e il Cac 40 francese che non andava oltre lo 0,4%. Solo il Ftse 100 inglese orbitava poco sotto la parità. Ma anche in questo caso il passivo non andava oltre lo 0,2%. Positiva anche la situazione a Wall Street. L’S&P 500, infatti, registrava un +0,7% mentre il Nasdaq andava oltre raggiungendo un più rassicurante 0,85%. Indietro il Dow Jones il quale, però, poteva contare sempre su un saldo positivo, seppur parziale, a 0,4%. Guardando avanti, le attese degli analisti puntano inevitabilmente alla ricerca dei prossimi protagonisti del 2022 sui mercati azionari internazionali.

In particolare alcuni analisti hanno puntato i fari su titoli in forte perdita in questo 2021. Titoli che, però, potrebbero recuperare nel corso del prossimo anno. Si tratterebbe di dare uno sguardo a possibili idee di investimento per il 2022. Un primo nome è quello di Activision Blizzard Inc. in calo dai massimi di gennaio di circa il 35%. Anche grazie a nomi di richiamo come Call of Duty e ad un dividendo dello 0,51%, per Raymond James potrebbe essere un titolo buy con target a 90 dollari.

Sempre sul gioco online, ma in questo caso si tratta di gioco d’azzardo, punta Goldman Sachs. In particolare con Penn National Gaming Inc. specializzata nel gioco d’azzardo online. Anche in questo caso il rating è buy e il target fissato da Goldman Sachs arriva a 99 dollari per azione.