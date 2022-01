Questi mesi invernali hanno messo a dura prova la nostra chioma fluente. Sciarpe, cappelli, ma anche le abbuffate dell’ultimo periodo sembrano averli indeboliti. Dopo ogni spazzolata ne vediamo cadere sempre di più, tra nodi e capelli spezzati.

Anche per i nostri capelli è arrivato il momento di un bel detox salutare. Non solo lo stomaco e l’organismo hanno bisogno di riprendersi e tornare al loro splendore. Bisogna che anche i capelli ormai opachi e che sembrano smorti ritornino a brillare.

Niente più capelli opachi, secchi e sfibrati con questo segreto da applicare a casa per averli lucidi e morbidi

Il cuoio capelluto risente non solo del tipo di shampoo che utilizziamo ma anche dell’ambiente che ci circonda. Lo smog, la polvere e l’inquinamento in generale possono influenzare la produzione di sebo.

Cosa fare allora?

Abbiamo visto che l’acqua di riso fermentata può aiutarci ad avere capelli lunghi, sani e forti. Un segreto che viene dall’Oriente ma che in questo caso potrebbe non bastare. Bisogna prima disintossicare i nostri capelli per poterli rinforzare.

Procediamo prima con un’esfoliazione del cuoio capelluto. Proprio come per la pelle una maschera esfoliante può essere di grande aiuto. Però non pensiamo ad un normale scrub perché potrebbe irritare troppo lo scalpo. Mescoliamo un cucchiaio di argilla verde che possiamo comprare in erboristeria ad un po’ di shampoo. Applichiamola sul cuoio capelluto e lasciamola in posa per 5 minuti.

Dopodiché risciacquiamo con acqua tiepida e procediamo con un normale shampoo. Però utilizziamone uno idratante che non contenga parabeni. Evitiamo il balsamo per un po’ per non appesantire i capelli già provati e sfibrati. Piuttosto usiamo un olio ai semi di lino o Argan per districare eventuali nodi. Andrà anche a ridare vita al capello più secco e rovinato, ma sempre sulle lunghezze. Ripetiamo questo procedimento una volta a settimana per circa un mese.

Attenzione anche a come asciugarli

Se abbiamo i capelli sottili e piatti asciughiamo la chioma a testa in giù. Questo non solo crea più volume ma evita che il calore del phon sia troppo aggressivo. Se mettiamo il phon troppo vicino al cuoio capelluto potremmo aumentare la sua produzione di sebo. Stessa cosa anche per i capelli più corposi, meglio stare a qualche centimetro di distanza dallo scalpo.

Insomma niente più capelli opachi, secchi e sfibrati con questo segreto da applicare a casa per averli lucidi e morbidi. Se i nostri capelli sembrano troppo stressati per riprendersi con un detox c’è sempre un’altra soluzione. Ecco il taglio del momento che sfina il viso e dona volume ai capelli che li farà ricrescere sani e forti.

