Sciarpe, cappelli e cappotti di lana possono mettere a dura prova i nostri capelli. I capelli grassi sono sempre più stressati nel periodo invernale e tendono subito a diventare oleosi. Chi ha capelli sottili che si sporcano subito sa bene che spesso due shampoo a settimana non bastano.

I capelli grassi non sono un reale problema anche se molto fastidiosi. Il cuoio capelluto produce più sebo che si deposita sui capelli e sulla testa. Questo causa quell’effetto unto alquanto sgradevole da vedere che tante donne odiano.

Le cause possono essere diverse come l’uso di shampoo troppo aggressivi o squilibri ormonali. Ma il più delle volte si tratta solo di predisposizione genetica o di stress.

Niente più capelli grassi che si sporcano subito e diventano oleosi con questo metodo per lavarli che promette miracoli

Nel tentativo di rimediare c’è chi aumenta i lavaggi settimanali e chi invece li riduce. O chi si affida a prodotti naturali anche poco conosciuti per contrastare l’effetto unto. Non c’è una vera e propria formula magica che fa sparire l’effetto oleoso purtroppo. Però sembra che questa nuova tendenza in fatto di capelli sia efficace per chi l’ha provata.

Questo metodo viene chiamato “reverse shampooing” in pratica significa fare lo shampoo al contrario. Di solito ci si lava i capelli con lo shampoo, poi si risciacqua e poi si procede con il balsamo. Ma chi ha i capelli grassi sa bene che spesso il balsamo appesantisce troppo il capello. Come se non si risciacquasse bene e andasse a favorire la comparsa dell’effetto oleoso.

Come funziona?

In pratica secondo questa nuova tendenza dovremmo cominciare dal balsamo. Così nutriremmo comunque i capelli, ma risciacquandoli successivamente con lo shampoo elimineremmo ogni residuo. In questo modo il capello dovrebbe essere nutrito, lucente, più leggero e voluminoso. Dei benefici incredibili per chi ha un capello molto fine e che tende a schiacciarsi sulla testa.

L’unico accorgimento da avere è non caricare il cuoio capelluto con il balsamo, ma insistere sulle lunghezze. Questo perché sia che si applichi prima o dopo lo shampoo, il balsamo tende ad appesantire il cuoio capelluto. Lo lasciamo in posa dai 5 ai 10 minuti e dopo risciacquiamo e passiamo allo shampoo.

Preferiamo sempre shampoo poco aggressivi, meglio se senza solfati e siliconi. Poche gocce, tanta schiuma e strofiniamo bene per eliminare ogni residuo e poi risciacquo finale.

Quindi, niente più capelli grassi che si sporcano subito e diventano oleosi con questo metodo per lavarli che promette miracoli. Alcune donne si trovano molto bene con questa applicazione inversa, perché non provare? In più possiamo avere capelli più sani e lucenti con questa maschera nutriente e ristrutturante naturale.

