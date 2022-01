Le feste sono ormai passate e l’inverno si fa sentire ogni giorno di più. È il momento di pensare ad un’alimentazione sana, che depuri l’organismo dagli eccessi alimentari e permetta di aumentare le difese immunitarie. In questo senso la frutta e la verdura di stagione sono un vero toccasana. Ci sono agrumi, kiwi, carciofi, finocchi, cavoli, broccoli, rape, cicorie, radicchio. Sono tutti ricchi di vitamine, sali minerali, proprietà antiossidanti e diuretiche e consumarli regolarmente garantisce uno stato di salute ottimale.

Per proteggere il sistema cardiovascolare e depurare l’organismo è questo il contorno leggero e sfizioso da gustare assolutamente

Tra le verdure di stagione sicuramente il radicchio rosso tardivo di Treviso è uno dei più preziosi. È croccante, amarognolo e molto versatile in cucina. Può essere consumato a crudo, in insalata o in pinzimonio, cotto al forno, stufato in padella o usato per farcire lasagne e arricchire risotti.

È un alimento leggero e digeribile, composto soprattutto da acqua e fibre, ma anche da vitamine B, C e potassio. Queste sostanze sono importanti per migliorare il transito intestinale, mantenere il cuore in salute e per aiutare l’organismo a depurarsi.

Per questi motivi, va consumato regolarmente anche come contorno leggero e sfizioso.

La ricetta

Questa ricetta è facile e veloce. Per 4 persone sono necessari: 2 cespi di lattuga, 2 cucchiai di pinoli, 30 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato o in scaglie, 1 spicchio d’aglio, 2 cucchiai di zucchero di canna, 2 cucchiai di aceto di mele, 30 gr di burro, sale e pepe.

Per prepararla bisogna innanzitutto tostare i pinoli in una padella antiaderente per qualche minuto e tenerli da parte. Mondare e dividere in 4 spicchi entrambi i cespi di verdura. Far scaldare il burro con l’aglio in camicia, aggiungere il radicchio, regolarlo di sale e pepe e farlo stufare per 5-8 minuti finché sarà appassito.

Unire lo zucchero di canna, l’aceto, i pinoli e proseguire la cottura per altri 5 minuti. Controllare sale e pepe, eliminare l’aglio e servire caldo con il Parmigiano Reggiano grattugiato o in scaglie.

Se si desidera un tono di dolcezza in più, si può aggiungere dell’uvetta precedentemente ammollata in acqua.

Ciò che rende questa ricetta così salutare non è solo il radicchio, ma anche i pinoli: tanto piccoli quanto preziosi.

Sono ricchi di proteine e fibre vegetali. Sono fonte di vitamina B, E, potassio, zinco, magnesio, calcio e ferro. Il loro consumo aiuta a ridurre il colesterolo cattivo, a sostenere la salute del cuore e a combattere l’invecchiamento.

