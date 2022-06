Quando facciamo la dieta stiamo sempre a distanza dai dolci, perché ci spaventa la quantità di zucchero che contengono. Infatti, molti dessert ne hanno davvero un’alta quantità. Questo non ci permette di toglierci lo sfizio neanche per una fetta. Non solo, per molti può anche essere un problema utilizzare la farina, presente nella maggior parte delle ricette. In realtà, ci sono molti dolci che non contengono zuccheri. In alcuni casi anche la farina non è necessaria, così come il lievito.

Oggi presentiamo la torta di ricotta, miele e mandorle, il cui unico dolcificante all’interno è naturalissimo. Una ricetta facilissima, che richiederà meno di 30 minuti di preparazione e che utilizza pochi ingredienti economici. Niente latte e farina per questo dolce, perfetto per una colazione salutare.

Ingredienti

Per prima cosa, raccogliamo tutti gli ingredienti necessari:

500 g di ricotta;

3 uova;

140 g di miele;

20 g di fecola di patate;

30 g di mandorle a scaglie;

cannella q.b.;

scorza di limone q.b.

Niente latte e farina per questo dolce con miele e ricotta perfetto per una colazione estiva sana e gustosa

Innanzitutto prendiamo le nostre uova e separiamo i tuorli dagli albumi. Successivamente, procediamo a montare questi ultimi e mettiamoli da parte. Prendiamo una padella di piccole dimensioni e tostiamo le scaglie di mandorle per alcuni minuti. Nella ciotola con gli albumi aggiungiamo il miele. Sbattiamo i due ingredienti con una frusta fino ad ottenere un composto chiaro. Poi, aggiungiamo anche la ricotta e lavoriamo ancora con le fruste. Eventualmente possiamo anche utilizzare delle fruste elettriche per semplificare il lavoro. Aggiungiamo al nostro impasto la cannella e la scorza di limone grattugiata, in modo da aromatizzare.

Uniamo anche la fecola setacciata e la maggior parte delle mandorle tostate. Lasciamone un po’ da parte per la decorazione. Infine, uniamo al tutto anche gli albumi montati e mescoliamo con cura, in modo da creare un composto uniforme. Preriscaldiamo il forno in modalità statica a 200 gradi. Copriamo una teglia di carta forno e versiamo l’impasto. Inforniamo per circa 40 minuti o fino a doratura. Una volta pronta, estraiamo il dolce e lasciamo raffreddare. Infine spalmiamo del miele sulla superfice della torta e aggiungiamo le mandorle.

Questo dolce senza farina, latte e burro è davvero facile da preparare. Inoltre, non ha nessun tipo di zucchero ed è perfetto per la dieta. Può essere gustato sia a temperatura ambiente sia freddo, perfetto per l’estate. Un dolce adatto alla colazione o per concludere un pasto in tutta golosità.

