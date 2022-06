In estate abbiamo voglia di qualcosa di fresco e veloce. Non ci piace stare ai fornelli a lungo e preferiamo qualcosa di semplice che ci faccia affrontare il caldo. In particolare per quanto riguarda i dolci, la nostra scelta ricade spesso su dessert alla frutta o semifreddi.

Un piatto popolare è sicuramente la panna cotta. Facilissimo da preparare, questo dolce fa impazzire grandi e piccini. Pochissimi ed economici ingredienti, per un dessert gustoso e freddo, perfetto dopo un pranzo o una cena estivi. Ecco una ricetta per un dolce con yogurt e frutta da assaporare con gli amici e la famiglia.

Gli ingredienti

La versione che presentiamo è la panna cotta allo yogurt greco e pesche. Raccogliamo gli ingredienti necessari per quattro bicchierini:

250 ml di panna fresca;

125 ml di latte intero;

190 g di yogurt greco;

1 cucchiaino di essenza di vaniglia;

60 g di zucchero a velo;

6 g di gelatina in fogli.

Per la salsa alle pesche, invece, ci serviranno:

3 pesche gialle mature;

50 g di zucchero a velo;

1 limone;

lamponi;

menta.

Ecco una ricetta per un dolce con yogurt e frutta che piace anche ai bambini per un pranzo estivo

Per prima cosa mettiamo in ammollo la gelatina nell’acqua fredda, all’interno di una ciotola o piatto fondo. Generalmente, la dovremo lasciare per almeno 10 minuti, ma basiamoci sempre sul tempo indicato sulla confezione. In un pentolino versiamo il latte e la panna e portiamo a bollore, tenendo il fuoco basso. Quando sarà pronto, togliamo dal fuoco e uniamo lo zucchero a velo. Mescoliamo fino a quando lo zucchero non si sarà completamente sciolto. Al composto aggiungiamo la gelatina e la vaniglia, mescolando fino ad ottenere una crema omogenea. Lasciamo raffreddare e infine aggiungiamo lo yogurt greco. Utilizzando una frusta, amalgamiamo tutti gli ingredienti e versiamoli in quattro bicchierini. Se vogliamo ottenere un effetto ancora più estetico, incliniamo i bicchierini su delle tazzine da caffè e mettiamoli in frigo. Lasciamoli raffreddare per almeno 4 ore.

Intanto prepariamo la salsa alle pesche. Laviamo e sbucciamo la frutta e mettiamola in un contenitore. Aggiungiamo lo zucchero a velo e il succo di limone e frulliamo con un mixer a immersione. Otterremo così una salsa omogenea che verseremo nei bicchierini quando la panna sarà abbastanza densa. Infine, decoriamo con lamponi e menta e serviamo.

Una perfetta ricetta estiva che prevede una preparazione davvero velocissima. Non solo un dessert ottimo per il dopocena, ma anche una merenda che ameranno anche i più piccoli.

