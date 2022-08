Oggi scopriremo come preparare in davvero pochi minuti un antipasto gustoso, divertente e davvero velocissimo. Fa parte delle ricette anti-spreco, di cibo, ma, soprattutto di tempo.

In tutta onestà, questa tipologia di ricette è la più amata dal nostro pubblico, e non solo. I lettori impazziscono per le ricette rapide e facili da preparare, perché sono quelle adatte proprio a tutti.

Oggi, infatti, è difficile conciliare il tempo per la cucina con quello speso per il lavoro e per la cura della casa e dei figli. Ecco perché hanno avuto grande successo le focaccine velocissime ripiene di formaggio e affettato e pronte in soli 10 minuti.

Ma passiamo alla ricetta di oggi, quella delle girelle morbide, ottime come antipasto fresco per l’estate. C’è tutto in queste girelle. C’è la morbidezza del pane bianco e della mozzarella, il lato saporito dell’affettato e la croccantezza delle erbette fresche di stagione.

Oltretutto, non dovremo avvicinarci al forno, il che è un grande vantaggio in queste giornate molto calde. Quindi, vediamo subito come prepararle.

Niente forno per questi antipasti con erbette, bresaola e mozzarella

Questi antipasti sono l’ideale per spezzare la fame prima di un pranzo in compagnia o durante un aperitivo tra amici.

La prima mossa che dovremo eseguire sarà prendere del pane bianco, tipo quello per i toast, ma senza crosta. Il formato perfetto per la nostra ricetta sarà quello rettangolare.

Mettiamo, quindi, il pane sul nostro piano di lavoro e schiacciamolo leggermente con un mattarello. Ora prendiamo del formaggio spalmabile, che stenderemo direttamente sul pane.

Spolveriamo sul pane dell’origano essiccato e un po’ di scorza di limone grattugiata. Collochiamo sul pane la nostra bresaola fresca e profumata, tagliata a fette sottili.

Mozzarella rinfrescante per il secondo strato

Sulla bresaola posizioniamo le fette di mozzarella, per creare il secondo strato dei nostri antipasti. A questo punto laviamo la rucola fresca e aggiustiamola sulla mozzarella per creare il terzo e ultimo strato. Addizioniamo anche delle foglie di basilico fresco, per aumentare il profumo e la freschezza di questa ricetta.

Il tocco in più per arricchire l’antipasto

Infine, arriviamo al tocco finale di questa ricetta. Stiamo parlando del peperoncino in polvere, da aggiungere in base ai nostri gusti. Questo accenno di piccantezza renderà la nostra ricetta ancora più gustosa, fresca ed energetica.

Alla fine, arrotoleremo la fetta di pane su se stessa, aiutandoci con un foglio di carta da forno, in modo da non far fuoriuscire il ripieno. Una volta che avremo ottenuto un rotolo ben compatto, lo sigilleremo con della pellicola trasparente. Dovremo arrotolarne le estremità, a mo’ di caramella e mettere tutto in frigo.

Dopo circa 30 minuti, potremo estrarre il rotolo dal frigo e tagliarlo in tante girelle gustose.

Quindi, niente forno per questi antipasti freschi, che prepareremo in un batter d’occhio con estrema facilità.

Lettura consigliata

Sono uno tira l’altro questi dolcetti mignon senza cottura e con un morbido ripieno che ricordano la cheesecake