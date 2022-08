Le borse sono tra gli accessori più apprezzati dalle donne. Sono poche quelle che non ne possiedono o non le utilizzano. Nate per una questione principalmente pratica si sono trasformate in veri e propri oggetti del desiderio. Dalle borse di lusso a quelle di livello medio non si avrà che l’imbarazzo della scelta. Alcune sono diventate delle borse iconiche su cui investire una fortuna in sicurezza. Molte borse hanno manici e tracolle a catena che potrebbe rovinarsi con il tempo e l’utilizzo. Oggi si cercherà di andare a vedere come pulire le catene preda dell’ossidazione per farle tornare come nuove. In caso di dubbi, tuttavia, si consiglia di contattare un esperto per evitare di provocare danni alla borsa. Ma ecco alcuni consigli per pulire la catena ossidata in sicurezza.

Come pulire e lucidare la catena delle borse senza bicarbonato

Il primo ingrediente naturale che potrebbe esserci d’aiuto per pulire la catena in ottone è il limone. Unire in una ciotola del succo di limone con acqua tiepida e un pizzico di sale. A questo punto si dovrà utilizzare un panno imbevuto di succo di limone sulla catena in ottone. In questo modo si dovrebbe riuscire a sistemare la maggior parte delle macchie. Nei casi più ostinati si potrà provare ad eliminare l’ossidazione mettendo a mollo la catena in acqua. In alternativa si potrà utilizzare il sapone di Marsiglia o, ancora, i detergenti che si acquistano al supermercato. In questo caso si consiglia di seguire le regole presenti sulla confezione e di rispettare le tempistiche indicate.

Chi predilige l’utilizzo dell’aceto potrà riempire uno spruzzino con questo prodotto unito ad acqua. Il tutto da spruzzare sulla catena e da distribuire con un panno morbido su macchie e zone scolorite. Ecco, quindi, come pulire e lucidare la catena delle borse. Si tratta di metodi che si potranno utilizzare anche su ottone o metalleria presente in casa, dalle posate ai candelabri.

Modelli iconici

Un capitolo a parte, poi, merita l’elenco delle borse con catena più famose perfette per chi ama la tipologia. Anche se la maggior parte di questi accessori ha tracolle con catena ce ne sono alcune più diffuse rispetto ad altre. Tra queste troviamo le Pinko Love Bag in diversi colori e dimensioni. Il prezzo varierà a seconda del modello ma si passa dai 280 euro per quella classica agli oltre 300 euro per i modelli puff. Oltre a questo, poi, la borsa con catene per eccellenza è rappresentata dalla Falabella di Stella McCartney. Dalle mini a 830 euro alle tote da 950 euro.

