Il caldo infernale di questi giorni ci fa sentire la necessità di bevande e alimenti freschi, che ci regalino un po’ di refrigerio.

Per prima cosa, ricordiamo che con queste temperature è fondamentale mantenersi idratati. Ecco perché dovremmo provare tutte le bevande più fresche della stagione, ottime per trovare un po’ di sollievo.

Tra i dolci, invece, sono quelli che non richiedono la cottura nel forno i più gettonati e preferiti del periodo. È normale, infatti, voler passare meno tempo possibile davanti a fonti di calore, come forno e fornelli. Preparare queste piccole cheesecake, perciò, sarà un vero e proprio passatempo divertente, da fare da soli o in compagnia dei nostri cari.

Ecco cosa ci servirà

200 g di biscotti secchi;

80 g di burro fuso;

300 g di formaggio morbido spalmabile;

6 g di gelatina in fogli;

200 g di panna liquida;

80 g di zucchero a velo;

50 ml di latte;

marmellata a scelta.

Sono uno tira l’altro questi dolcetti mignon senza cottura e con un morbido ripieno che ricordano la cheesecake

Per la base delle nostre cheesecake mignon dovremo iniziare frullando i biscotti nel mixer. Nel frattempo, dovremo far sciogliere il burro, all’interno di un padellino.

Verseremo, quindi, il burro nei biscotti polverizzati e mescoleremo il tutto, per formare un composto omogeneo. Prenderemo, poi, uno stampo per muffin e sistemeremo i pirottini di carta negli scomparti.

In ognuno di questi pirottini verseremo 1-2 cucchiai di composto di biscotti e burro, appiattendolo bene per creare la base dei nostri dolci.

Dedichiamoci alla parte cremosa

Inizieremo a mescolare, all’interno di una ciotola, il formaggio e lo zucchero. Aggiungeremo, poi, anche la panna e continueremo a mescolare, con l’aiuto di una frusta elettrica. Metteremo in ammollo in acqua fredda la gelatina e lasceremo tutto così per almeno 15 minuti.

Strizzeremo la gelatina e la faremo sciogliere in un pentolino sul fuoco, con del latte. Quando si sarà raffreddato il tutto, lo verseremo nel composto di formaggio.

Non dovremo fare altro che versare la crema di formaggio nei pirottini, fino al bordo. Su ognuno dei pirottini, poi, faremo scivolare un cucchiaino di marmellata e metteremo tutto in frigo per almeno 5 ore. Sono uno tira l’altro questi dolcetti mignon, ideali come fine pasto goloso ma anche per una colazione molto alternativa.

Lettura consigliata

Finalmente un budino senza burro e con soli 5 ingredienti, così fresco e morbido che mangiarlo sarà una gioia per il palato