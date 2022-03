Calcio sempre più protagonista dei palinsesti televisivi, tra campionato e coppe. Stiamo infatti entrando nella fase clou della stagione sportiva e il pallone sta invadendo le nostre case in tutte le salse. Tra campionato e competizioni varie gli amanti del calcio hanno infatti la possibilità di vederlo praticamente tutti i giorni della settimana. Senza considerare i vari tornei esteri. Ma non siamo tutti sfegatati di pallone e potremmo anche cercare qualche bel film. Quello che suggeriamo oggi ai nostri Lettori è davvero alternativo. Sia nella trama, che nella vicenda. Con una conclusione a sorpresa e una scena finale insolita e ironica che racchiude in sé tutto il film.

Uno degli attori più gettonati del momento

Da qualche anno Liam Neeson è uno degli attori più apprezzati e gettonati di Hollywood. Molti lo ricorderanno sicuramente nella strepitosa performance di Schindler List, che gli valse anche la candidatura all’Oscar. Ma negli anni questo straordinario e camaleontico attore britannico ha saputo appassionare i telespettatori con tutta una serie di film d’azione davvero avvincenti. Come “Un uomo tranquillo”, disponibile sulla piattaforma Prime di Amazon. Un film del 2019, appena giunto in streaming e che vale la pena davvero di essere visto. Attenzione, però che le scene sono abbastanza crude e non ne consigliamo la visione ai bambini più piccoli.

Avvincente ma anche ironico, ecco un sorprendente film interpretato da una star di Hollywood che ci terrà incollati al divano per 2 ore

Leggendo la trama di questo film e vedendone soprattutto l’inizio potremmo considerarlo abbastanza scontato. Tuttavia la trama invece si dipana in maniera avvincente, alternativa e senza un attimo di tregua. Con una regia spumeggiante, a tratti ironica e un po’ sadica, questa pellicola racconta la storia di una vendetta familiare. Un padre che è privato del figlio e si trova a dover affrontare non una, ma addirittura due gang criminali. Sullo sfondo veramente suggestivo della città di Denver innevata, nessuna esclusione di colpi per questa pellicola che potrebbe rivelarsi una vera e propria sorpresa.

Candidato a miglior film d’avventura

Avvincente ma anche ironico, ecco un sorprendente film che nel 2019, anno della sua uscita, venne anche candidato al Saturn Award. Un premio che assegna ogni anno, dal lontano 1973, una equipe di critici cinematografici. Il suo nome è dovuto al fatto che la statuetta riproduce il pianeta Saturno. “Un uomo tranquillo” fu proprio candidato alla vittoria del premio, come miglior film di azione del 2019. Ecco, perché vale davvero la pena passare un paio d’ore in piena adrenalina gustandosi questa pellicola.

