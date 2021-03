Mai come in questo periodo l’attenzione è tutta focalizzata sugli occhi. Portando sempre la mascherina quando si esce di casa, è l’unica cosa visibile. Quindi è importante scegliere il trucco giusto. Soprattutto se si portano gli occhiali da vista. Un trucco troppo intenso può solo accentuare quelle piccole imperfezioni che odiamo. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa parleremo di come usare il trucco per sentirci più belle di sempre, anche con occhiali e mascherina.

Come truccarsi nel modo giusto per valorizzare gli occhi se si portano gli occhiali da vista

La montatura è sicuramente un fattore importante. In base al tipo bisogna adattare il trucco. Ma non solo, anche la forma della montatura è una cosa da considerare. Quindi se si ha intenzione di cambiare montatura, qualche consiglio utile per sceglierla si può trovare qui. La prima cosa da capire come gli occhiali vanno ad alterare la forma degli occhi. Infatti, a seconda del problema di vista, alcune lenti renderanno gli occhi più grandi o più piccoli. In generale gli occhiali per miopi rimpiccioliscono l’occhio. Mentre gli altri tendono ad ingrandirlo.

Prima di tutto meglio evitare ombretti glitterati. Tendono a creare riflessi sulle lenti, l’ideale è usare degli ombretti opachi. Se la montatura è colorata e di celluloide allora evitiamo gli ombretti colorati. Un trucco nude o uno smokey eye sono l’ideale in questi casi. Danno definizione agli occhi senza essere troppo invasivi. Importantissimo curare sopracciglia e coprire eventuali occhiaie. Portando gli occhiali da vista saranno più visibili. Per le sopracciglia usare una matita per definirle al meglio. Per le occhiaie, un correttore ad alta coprenza che non secchi e crei delle rughette antiestetiche.

Consigli per chi è miope e chi astigmatico/ipermetrope/presbite

La lente per chi è miope tende a rimpicciolire l’occhio. Quindi meglio usare un eyeliner per allungare l’occhio. Una bellissima riga alla Cleopatra farà il suo effetto. La matita nera solo sull’esterno dell’occhio, sfumata. Se si fa la riga sulla rima interna si rimpicciolirà ancora di più l’occhio. Abbondare con il mascara, rigorosamente nero, per ingrandire l’occhio. Sia sulle ciglia inferiori che superiori.

Per chi ha invece l’effetto contrario, cioè l’occhio sembra più grande, ecco cosa fare. Il trucco meglio se sempre leggero e delicato. Altrimenti potrebbe appesantire l’occhio. In più se c’è qualche piccola imprecisione nel trucco è più visibile. Va bene usare il mascara nero, ma senza esagerare. Solo sulle ciglia superiori. In questo caso meglio evitare l’eyeliner, si può creare una linea leggera con dell’ombretto e sfumarla.

Ecco quindi come truccarsi nel modo giusto per valorizzare gli occhi se si portano gli occhiali da vista. Con questi piccoli trucchi anche con gli occhiali da vista si può essere sempre impeccabili. E valorizzare i nostri punti forti.