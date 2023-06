Netflix, è boom di nuovi profili dopo lo stop della condivisione degli account. Tutto su costi e utenti extra

Più di quanto previsto il colosso Netflix, impedendo la condivisione dell’account se non strettamente al nucleo domestico, ha creato un boom di nuovi profili. Qualche soluzione su come muoversi in questa giungla di piattaforme streaming.

Partiamo dalle basi, ovvero ciò che intende Netflix come “nucleo domestico”. “Un Nucleo domestico Netflix è l’insieme dei dispositivi connessi a internet nel luogo principale da cui guardi Netflix. Un Nucleo domestico Netflix può essere impostato da una TV. Tutti gli altri dispositivi che utilizzano il tuo account Netflix sulla stessa connessione internet di questa TV apparterranno automaticamente al tuo Nucleo domestico”. Netflix vedrà dunque gli IP delle reti utenti e registrerà i dispositivi collegati a essa. Tutto ciò per scovare gli account condivisi abusivamente e obbligarli a pagare. Banditi quindi figli all’estero o fratelli che abitano altrove.

Sembrava sarebbe stato un flop, invece l’idea della piattaforma streaming sta funzionando. Ma non disperare! La prima opzione è trasferire il tuo profilo su un nuovo abbonamento a pagamento per non perdere il tuo profilo (preferiti, ultime visioni, etc…). L’altra soluzione è acquistare un utente extra, condividendo quindi l’account con chi non vive con te, al solo costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese. Il proprietario dell’account pagherà il costo dell’utente extra.

Varie opzioni

L’utente extra, con le nuove impostazioni, avrà un account e una password diversi dall’account principale, tuttavia si potrà connettere da un solo dispositivo. Chi ha sottoscritto un account Standard potrà aggiungere un solo utente extra, chi ha Premium due.

Invece chi ha sottoscritto l’account Base con pubblicità non potrà godere del nuovo servizio. Infine, gli utenti extra dovranno risiedere nello stesso Stato dell’account principale e avere più di 18 anni.

Netflix, è boom di nuovi profili. Come comportarsi nella seconda casa

Un’altra polemica si è sollevata per chi è spesso in viaggio: Netflix richiede via email o messaggio una verifica dell’account: un vero tormento per i continui accertamenti. Netflix commenta in maniera nebulosa l’approccio sulle seconde case o sulle vacanze: “Dal luogo principale in cui guardi Netflix, connettiti a internet e apri l’app Netflix sul dispositivo mobile una volta al mese. Poi esegui la stessa operazione quando ti trovi nella seconda posizione per continuare a guardare Netflix senza interruzioni”.

Questa vaghezza d’intenti ha suscitato grandi polemiche. Resta che, nel momento attuale, per via delle novità in Netflix, è boom di nuovi profili. Insomma, confidiamo si trovino soluzioni più facili e meno penalizzanti per gli spettatori.