Pelle secca e tanta acne: perché ritornano prima e dopo l’estate e come combatterle con alimentazione e oli naturali

Arriva la stagione calda e siamo tutti più felici ma la nostra pelle soffre e non sappiamo perché. Dobbiamo curarla al meglio e prevenire i problemi ma non sappiamo cosa fare. Tutto ciò che dovremmo sapere per stare meglio.

La pelle è esposta continuamente ad agenti esterni soprattutto quando arriva l’estate e usciamo più spesso. Sole e umidità possono creare tanti danni e tra questi secchezza e acne sono tra i peggiori. Non si tratta solo di non avere morbidezza e lucentezza ma di cellule che muoiono e di protezioni naturali che diventano inefficienti.

Quando arriva l’estate, il cambio del clima porta numerosi problemi. Vento caldo e sole, umidità e cloro vengono a contatto con la pelle che fino a qualche settimana prima viveva condizioni completamente differenti. Questi cambiamenti sono traumatici e devono essere mitigati. Dopo l’estate invece la pelle potrebbe essere allo stremo se non abbiamo effettuato i giusti trattamenti. Tanto mare e condizioni al limite, salsedine e raggi UV sono minacce quotidiane. Dopo un’intera stagione i danni potrebbero essere ben visibili.

Zucchero come nemico

Pelle secca e tanta acne non dovrebbero riguardare la nostra pelle. L’effetto rebound studiato nei casi di acne è allarmante. L’acne sparisce durante la parte centrale dell’estate e poi non appena il clima cambia nuovamente ritorna in maniera prepotente. E in maniera più aggressiva rispetto a prima. È la prolungata esposizione al sole a creare questo effetto deleterio. Eppure abbiamo modo e maniera di risolvere con piccoli accorgimenti che non comportano fatica o dispendio di energie.

La pelle secca può essere facilmente contrastata con l’alimentazione. Cibi ricchi di omega 3 come pesci dei mari freddi, olio di semi di lino e omega 6 come oli di borragine, frutta secca e legumi creano una prima barriera protettiva. Integriamo la dieta con prodotti ricchi di omega 3 e 6 e beviamo molta acqua. In estate 1 litro e mezzo non basta, meglio 2 e quando possiamo anche di più. Per l’acne, evitiamo latte di mucca e derivati, alimenti zuccherosi e ricchi di grassi saturi, formaggi e snack e non eccediamo con i condimenti. Anche banane, albicocche, fichi e prugne dovrebbero essere consumate con moderazione. Preferiamo le macedonie con melone, arance, fragole e insalate con mandorle e verdure a foglia verde. Sono riparatori e proteggono allo stesso tempo.

Pelle secca e tanta acne, questi prodotti ci aiutano

Tra gli oli essenziali per la pelle secca abbiamo a disposizione un’ampia scelta. Sono ottimi gli oli essenziali di camomilla, di rosa, di sandalo, di issopo, di geranio, carota e palmarosa. Facciamo una accurata pulizia del viso la mattina appena svegli e ogni volta che dopo il mare abbiamo fatto la doccia. Se ci siamo protetti a dovere in spiaggia, dopo esserci lavati con attenzione, maschere, creme e unguenti ci aiuteranno ad alimentare, idratare e proteggere la pelle in profondità.

Non tutti sanno che l’olio essenziale di origano potrebbe essere un nostro prezioso amico se dobbiamo contrastare il ritorno dell’acne prima e dopo l’estate. Dovremmo mescolarlo in parti uguali con l’olio d’oliva per ottenere un composto con cui massaggiare il viso per la prevenzione. Oppure da applicare alla parte in sofferenza non appena un accenno di acne si presenta. Si tratta di fare molta attenzione e di essere costanti ma il tempo richiesto è pochissimo e i risultati ci lasceranno a bocca aperta. Se non riusciamo a trovare l’olio essenziale di origano abbiamo comunque una valida alternativa. L’olio di tea tree è altrettanto efficace. I rimedi non mancano, dipende tutto da noi.