Per fare acquisti in sicurezza e anonimato senza lasciare tracce ecco un semplice metodo di pagamento

Per fare acquisti in sicurezza e anonimato-proiezionidiborsa.it

I movimenti di denaro in Italia sono quasi tutti tracciati. Oggi la tecnologia permette di conoscere in tempo reale quando si usa il denaro, quando si preleva o si versa, quando si paga. Ma ci sono delle carte di credito, regolarmente usate in Italia, che permettono il completo anonimato. Ecco come funzionano e a chi si rivolgono questi sistemi di pagamento.

Le carte di credito prepagate usa e getta sono delle carte di pagamento che si possono acquistare nelle tabaccherie o nei punti vendita autorizzati. La caratteristica che le distingue dalle altre carte è avere un credito già precaricato. Una volta esaurito il credito, queste carte non possono essere ricaricate e vanno quindi eliminate. Per questo motivo si chiamano usa e getta.

Per fare acquisti in sicurezza e anonimato possiamo utilizzare queste carte

Queste carte sono molto diffuse tra i consumatori che vogliono fare acquisti online o in negozio senza usare una carta di credito o un conto corrente. Infatti, le carte prepagate usa e getta non sono legate a nessun conto bancario o IBAN e non sono nominative, quindi garantiscono l’anonimato dell’utilizzatore.

Le carte prepagate usa e getta funzionano sui circuiti di pagamento più comuni, come Visa, Visa Electron o MasterCard, e si possono usare in Italia e all’estero. Tuttavia, queste carte hanno anche dei limiti e dei costi da tenere in considerazione.

I limiti delle carte prepagate usa e getta

Il credito è fisso e non ricaricabile, quindi bisogna scegliere bene l’importo al momento dell’acquisto. Inoltre i soldi caricati vanno spesi entro la data di scadenza della carta, altrimenti si perdono senza possibilità di rimborso. Il credito non si può prelevare dagli sportelli automatici, ma solo spendere nei negozi o online. Quindi, se i soldi residui su una carta non sono sufficienti per un acquisto, occorre utilizzare una nuova carta. Infine, le carte di credito prepagate usa e getta non possono essere usate per fare alcuni pagamenti, come le ricariche telefoniche o i pagamenti di bollette.

Ovviamente una carta prepagata usa e getta ha un costo, anche se minimo, che in genere si paga al momento dell’attivazione. Questo costo varia a seconda dell’istituto emittente e può andare da pochi euro a una decina di euro. In genere si paga all’atto dell’acquisto del prodotto ed è già incorporato nella carta. Per esempio, una carta usa e getta del valore di 100 euro, ha in realtà un credito residuo inferiore a 100 euro.

Chi è il cliente ideale delle carte prepagate usa e getta

Le carte prepagate usa e getta si rivolgono principalmente a chi cerca un modo semplice e sicuro per fare acquisti occasionali o per regalare del denaro a parenti o amici. Per esempio, si possono utilizzare per acquistare beni o servizi online senza fornire i dati della propria carta di credito o del proprio conto corrente. A tale scopo, le prepagate usa e getta sono perfette per fare acquisti in sicurezza e anonimato.

Sono utili per viaggiare all’estero senza portare troppo contante o usare la propria carta di credito con il rischio di clonazione o frode. Sono un modo originale ed elegante di regalare dei soldi a una persona cara per un’occasione speciale, come un compleanno o un anniversario. A volte possono essere una soluzione veloce e immediata per chi è momentaneamente rimasto senza carta di credito.