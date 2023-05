Weekend uggioso? Ecco tutti i consigli sulle nuove serie tv Netflix per tutti i gusti!

Settimana lavorativa stancante, piogge inusuali in tutta Italia. Niente paura, la soluzione è una bella serata cinema con le ultime proposte dalla piattaforma Netflix. Weekend uggioso? Ecco tutti i consigli per svagarsi al meglio

Le serie tv più in voga

A maggio Netflix propone varie serie tv, dalle storiche alle romantiche, fino alle fantascientifiche.

– “Sweet Tooth”. Prendendo spunto dal fumetto della DC Comics, la serie – prodotta da Robert Downey Jr. – è ambientata in un futuro mondo postapocalittico. Molti esseri umani sono stati uccisi da un virus chiamato Afflizione: la pandemia, nota come Il Grande Crollo, ha creato ibridi metà umani e metà cervi. Perseguitati dagli ultimi uomini rimasti, molti ibridi vengono nascosti nel bosco dai genitori per non essere catturati. La storia racconta le avventure di Gus, un ragazzino ibrido, che cerca sua madre dopo la morte paterna, iniziando così un viaggio di formazione con il grande e grosso Jeppered.

Consigliato a chi ama la diversità e apprezza il valore di solidarietà e amicizia.

-“Regina Cleopatra”. Grazie alla narrazione di archeologhe e storiche, un racconto dettagliato della vita e morte dell’ultimo, vero Faraone della storia egizia: la regina Cleopatra. Ultimo barlume della civiltà tolemaica, nelle quattro puntate si ripercorrono tutte le scelte politiche e amorose della reincarnazione di Iside. Ne esce un’immagine più di donna che di dea: amata da Giulio Cesare e Marco Antonio, intelligente e spregiudicata, Cleopatra riuscì a unire Roma ed Egitto. Serie consigliata a bambine e donne “ribelli”, o a chi vuole farsi una sana scorpacciata di storia.

– “L’estate in cui imparammo a volare”. Serie tratta da un romanzo di Kristin Hannah dal titolo, ovviamente snaturato in italiano, “Firefly Lane” (“Viale delle lucciole”). Racconta la storia dagli Anni ’70 ai giorni nostri di due ragazze totalmente diverse tra loro, Kate e Tully. Unite da un’amicizia profonda, le due amiche attraverseranno adolescenza, età adulta, gioie e dolori sullo sfondo di un’America in continuo cambiamento. Consigliata a chi possiede kleenex (ci si commuove parecchio!) e a chi crede ancora al valore della vera amicizia.

– “Regina Carlotta”. Costola della tanto acclamata “Bridgerton” (in attesa della terza stagione), questa serie è il classico spin-off bonario per accaparrarsi audience. Lo fa però in maniera intelligente, raccontando la storia della prima afroamericana diventata regina. Sophia Charlotte di Mecklenburg-Strelitz, questo il suo vero nome, fu presa in sposa da re Giorgio III a soli 17 anni, rivoluzionando la vita di corte. Donna erudita, rimase sposata a Giorgio per più di cinquant’anni e gli diede ben 14 figli, prima che lui si ammalasse di porfiria. Serie consigliata a chi vuole qualcosa di leggero e per il richiamo alla recente storia d’amore di Meghan Markle (di etnia mista) e Harry.

– “Anna Nicole Smith, la vera storia”. Chiacchierata, amata e odiata, la celebre storia della gold digger d’America, con tante curiosità inedite. Playmate dell’anno nel 1993 e modella di Guess, Anna Nicole fece della manipolazione e della brama di soldi il suo cavallo di battaglia. Nel 1994 sposò Marshall, un ricco ottantanovenne, e questo diede il via a una serie di processi legali, intentati dal figlio del miliardario. Ne esce tuttavia il ritratto di un’odierna Marilyn, triste e disperata, in cui la grande bellezza non colma la solitudine e il vuoto esistenziale attorno. Film consigliato per chi vuole rifarsi gli occhi per la sua sensualità procace e a chi pensa che nella vita ci sia altro oltre il denaro.

Quindi? Forse non sarà più un weekend uggioso.