Nessuno si accorgerà che abbiamo i capelli sporchi e unti se proviamo queste acconciature alla moda

Nel tran tran della vita contemporanea tutti noi siamo pieni di impegni e con poco tempo libero. Sembra incredibile, ma spesso non abbiamo nemmeno il tempo per prenderci cura di noi stessi e trascuriamo anche le cose più basiche. In certe situazioni è pure possibile che ci manchi il tempo per lavarci i capelli più volte a settimana e che si rimandi l’operazione. Oggi vogliamo parlare di alcuni piccoli trucchi che possiamo adottare per nascondere i capelli sporchi e unti. Ecco perché nessuno si accorgerà che abbiamo i capelli sporchi grazie a questi piccoli accorgimenti.

Il trucco da copiare senza vergognarsi

Sia che non abbiamo tempo o voglia di lavarci i capelli, dobbiamo sapere che esistono dei metodi per coprire i capelli unti e grassi. L’importante è non lasciarli sciolti, in modo da evitare che si noti lo sporco. Possiamo certamente raccoglierli in semplici code o chignon, trecce o french twist. Oggi però vogliamo proporre tre acconciature più creative che non ci faranno passare inosservate.

La prima è quella di indossare un cerchietto vintage. Questo accessorio crea un effetto elegante e ricercato e nasconde lo sporco e l’unto. Possiamo tirare indietro la chioma e fare in modo da creare un movimento di capelli nella parte sopra alla fronte.

Un altro metodo che consigliamo consiste nell’indossare un foulard a mo’ di fascia. A questo punto potremo lasciare i capelli fluire lungo i lati. Anche se non li abbiamo lavati per una settimana nessuno se ne accorgerà.

L’ultimo trucco che vogliamo consigliare consiste nel realizzare la pettinatura nota come hair horns, ovvero i codini a cornetto. Non dovremo fare altro che fare una riga a metà e separare in parti uguali i capelli. Ora possiamo raccogliere da ogni lato una piccola ciocca e creare un piccolo chignon sopra la fronte. Possiamo fissarlo con delle forcine e dei fermagli. Se lo desideriamo possiamo anche inserire dei nastrini colorati e delle decorazioni estrose. Ripetiamo dall’altro lato e fissiamo con della lacca. I capelli nella parte bassa potranno rimanere sciolti e fluire in tutta la loro lunghezza. Si tratta di una pettinatura super alla moda che è sempre più amata da modelle e da star.

