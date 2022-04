Nelle ultime settimane è finalmente scoppiata la primavera. Gli alberi si sono ricoperti di foglie rigogliose. Nei prati e nei giardini rose e ortensie regalano fioriture splendide. Anche negli orti è giunto il momento di mettere nel terreno pomodori, zucchine, cetrioli, basilico e tantissime altre verdure. Purtroppo, però, col primo caldo ritornano anche i fastidiosi parassiti.

Afidi, pappataci, mal bianco, cimici. Tutti questi animaletti sono prontissimi ad attaccare le nostre piante e gli ortaggi. Ma i più distruttivi sono i bruchi verdi. Piccoli e quasi invisibili, sono capaci di mangiare in una sola notte le foglie di un’intera pianta e destinarla alla morte. Chi, osservando le proprie piante, ha trovato questa terribile sorpresa, spesso è davvero disperato.

Eppure, dopo aver letto quest’articolo sapremo esattamente come eliminare i terribili bruchi verdi . Con un solo rimedio naturale e a bassissimo costo riusciremo a salvare qualsiasi tipologia di pianta. Vediamo insieme come preparare il rimedio e utilizzarlo. L’importante è verificare che la pianta non sia stata attaccata sul fusto principale e agire in tempo.

I bruchi verdi non sono altro che delle minuscole larve appartenenti ad alcune specie di farfalla. Le piante di cui si nutrono maggiormente sono l’insalata, il basilico, i pomodori, ma anche rose e gerani. Infatti, il periodo in cui attaccano è la primavera e l’estate.

Eliminare i terribili bruchi verdi che distruggono rose, gerani e piante aromatiche risparmiando è facile con questo rimedio naturale fai da te

Le prime parti della pianta ad essere colpite sono i germogli e le foglie tenere. Come anticipato, i bruchi passano poi al fusto principale. Ecco perché, se la pianta non è trattata in tempo, rischia di morire per mancanza di nutrienti.

Per prevenirne gli attacchi si dovrebbero utilizzare prodotti specifici a base di Bacillus Thuringiensis o piretro. Tuttavia, esiste un composto che si può facilmente produrre in casa e che ci libererà degli ospiti indesiderati. Si tratta del macerato di pomodoro. Per prepararlo ci servono circa 50 grammi di foglie di pomodoro fresche e 2 litri di acqua tiepida.

Le foglie, poi, andranno macinate o tritate finemente. Si prosegue unendo i due ingredienti e lasciandoli a macerare per una notte intera. Così otterremo un liquido che andrà vaporizzato sulle piante infestate. Si consiglia l’utilizzo per 2-3 giorni, anche se i bruchi sembreranno scomparire al primo trattamento.

