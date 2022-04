Siamo nel periodo in cui le formiche entrano in casa, a volte provocando una vera invasione. Si cercano allora dei rimedi per poterle allontanare e tenere casa a riparo dalla loro presenza. Molti utilizzano delle essenze aromatiche o dei rimedi naturali, che servono ad allontanarle. Seguiamo anche qualche buon suggerimento.

Delle ricerche ci hanno messo sulla buona strada. In questo modo, basterebbero 2 semplici mosse per eliminare le formiche e allontanarle da casa.

Le formiche non fanno solo danni

In casa le formiche vi arrivano, perché cercano semplicemente del cibo. Avranno probabilmente sentito l’odore, che proviene da qualche barattolo non completamente chiuso. Potrebbe essere il barattolo del miele o quello dello zucchero, oppure del cibo, come resti di carne in un piatto.

Però le formiche non vivono in casa, ma costruiscono dei formicai all’interno della terra. Questi possono raggiungere anche una profondità di 10 m. Per costruirli hanno bisogno di smuovere molto la terra. In questo modo la ripuliscono e la migliorano. Proprio come fanno mangiando carcasse di piccoli insetti e comportandosi un po’ da spazzini. Rimestando il terreno portano su piccole pietre a base di magnesio e calcio, che assorbono l’anidride carbonica, una delle cause dell’effetto serra.

Basterebbero 2 semplici mosse per eliminare le formiche in casa e allontanarle grazie a questa incredibile scoperta

Piuttosto che ucciderle, perciò, sarebbe meglio allontanarle. In questo modo possono continuare a svolgere la loro funzione in natura.

Per allontanare le formiche ci vengono in aiuto le scoperte sul loro comportamento. Sappiamo che le formiche si muovono seguendo le tracce lasciate dalle altre che le hanno precedute. Non a caso si muovono in fila come dei soldati.

La formica non ha naso e avverte gli odori attraverso le antenne. Ogni formica emette dei feromoni, odori che noi non avvertiamo, ma che loro sanno individuare muovendo le antenne. Sono sostanze che lasciano sul terreno, dove passano. La formica cerca queste tracce e le segue. Compie così esattamente lo stesso percorso che hanno fatto le sue compagne.

Se delle formiche hanno individuato del cibo, ben presto vedremo la fila di formiche che lo cerca. Non seguono l’odore del cibo, ma quello delle altre formiche.

Come allontanare le formiche

Se perciò volessimo casa libera, dovremo eliminare l’odore dei feromoni lasciato dalle formiche. L’unico modo per farlo è di ripulire la zona dove passano.

Per prima cosa possiamo utilizzare del detergente per piatti con un po’ d’acqua. Lo spruzzeremo sulla zona di passaggio. Serve un detergente che sappia eliminare bene gli odori. Poi strofiniamo con la spugna ed eventualmente eliminiamo la fila che si è formata.

Seconda mossa, metteremo dei sacchetti con essenze fortemente aromatiche. Quelle che non piacciono alle formiche e che impediscono di percepire i feromoni. Possiamo mettere nei sacchetti di stoffa dei chiodi di garofano e della lavanda. Anche grattugiare un sapone dalla forte profumazione di lavanda va bene. Anche gli oli essenziali su un supporto di stoffa o di cotone.

In questo modo le formiche saranno disorientate e perderanno interesse a cercare. Bisogna però prima tenere ben pulita la dispensa.

Approfondimento

Per evitare che le formiche invadano casa basterebbe utilizzare il sistema delle nostre nonne privo di pericolosi veleni